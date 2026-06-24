La FIFA anunció al mejor jugador del partido de Colombia vs. RD Congo: “Esto es de todos”

Segunda victoria consecutiva para la Selección Colombia, que aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. RD Congo fue un rival complicado de principio a fin, sin embargo, la Tricolor se impuso por la mínima diferencia en el Estadio Akron de Guadalajara.

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Daniel Muñoz fue elegido como la figura del partido y recibió el premio de la FIFA. El defensor antioqueño marcó el único gol del partido al minuto 76, luego de un remate de media distancia que se desvió en un defensa congoleño y se le metió al arquero Lionel Mpasi.

En declaraciones para la transmisión oficial, Muñoz agradeció el apoyo de sus compañeros para marcar el segundo tanto de su cuenta personal en esta Copa del Mundo. “La gloria y la honra es para Dios que nos da la posibilidad de disfrutar esto”, declaró.

“Creo que desde el primer momento salimos a comernos la cancha, tuvimos infinidad de opciones pero al final el fútbol es esto. Al final creo que era muy merecido quedarnos con los tres puntos”, declaró el jugador de Crystal Palace.

Muñoz considera que la clave estuvo en la presión alta. “Ante la pérdida sabíamos que teníamos que ser leones hambrientos. Teníamos que ir, comernos la prensa y creo que fue así. Siempre intensos, agresivos, pero siempre con honestidad y rectitud”, dijo.

“Esto es de todos, acá no porque yo haga el gol soy la figura. La figura somos todos, los tres puntos son para Colombia, esto es una familia y acá la figura se llama Colombia”, agregó.

Sobre el próximo partido contra Portugal, dijo: “Aún con más ganas, con más hambre. Llevamos dos escalones de ocho y ahora pasar página y pensar en lo que es Portugal”.

Colombia tiene asegurado su tiquete a los dieciseisavos de final, pero se juega el primer lugar de la tabla contra Cristiano Ronaldo y compañía.

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Ese partido está programado para el próximo sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. La boletería está completamente agotada y las entradas en reventa se encuentran por varios millones de pesos.

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Además de las figuras que estarán sobre la cancha, Colombia y Portugal se juegan su rumbo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ahora mismo la Tricolor es líder de grupo con seis puntos producto de sus dos victorias, meintras que la selección portuguesa está en el segundo lugar con cuatro unidades.

Así como Colombia viene de ganarle a RD Congo, Portugal hizo lo propio goleando a Uzbekistán en Houston gracias al primer doblete de Cristiano Ronaldo en su sexta participación mundialista.