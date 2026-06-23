¿Por qué no juega Richard Ríos con la Selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026? Se conoció la razón

La Selección Colombia confirmó la titular para enfrentar a RD Congo sin Richard Ríos, en el partido válido por la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026. Llegó la hora de asegurar la clasificación de forma anticipada y el técnico Néstor Lorenzo coloca lo mejor que tiene en la nómina para intentar dar el golpe en el estadio Akron de Guadalajara.

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El volante antioqueño vuelve a brillar por su ausencia y es la novedad más importante de la titular, tal como sucedió ante Uzbekistán en el debut. Pareciera que Ríos está condenado a esperar desde la suplencia tras la definitiva del técnico Néstor Lorenzo, quien se la volvió a jugar con Gustavo Puerta.

Todo hace parte de una decisión técnica: Ríos tendrá que esperar desde la suplencia una oportunidad para la segunda parte. Este volante era habitual en el tándem en la zona media, pero las cosas han cambiado y Néstor Lorenzo prefirió dejarlo en el banquillo otra vez, aunque se desconocen notificaciones médicas de por medio que hayan podido forzar su suplencia en el debut.

Néstor Lorenzo tomó una decisión técnica con Richard Ríos y Gustavo Puerta. Foto: Getty Images

Esta decisión técnica de Lorenzo es lo más destacado en el once titular que presentó para hacerle frente a RD Congo. De resto, el equipo se puede decir de memoria.

Richard Ríos es de los futbolistas de Colombia más destacados en el exterior, tras sus actuaciones con el Benfica de Portugal, y llegó a la concentración en un grupo exclusivo de compatriotas que están en la élite de las grandes ligas de Europa.

Puerta por Ríos en la titular

Tras dejar a Ríos en la suplencia, Lorenzo se la jugó con Gustavo Puerta, quien se podría consolidar como la revelación de estas últimas semanas en la Selección Colombia. El volante del Racing de Santander de España se presentó en la convocatoria como una alternativa o variante desde la suplencia y ahora las cosas han cambiado. Ante Uzbekistán, fue una de las figuras.

Gustavo Puerta, volante convocado por la Selección Colombia al Mundial 2026. Foto: ISI Photos via Getty Image

Puerta también tuvo muy buenas presentaciones en los amistosos antes del Mundial, contra Costa Rica en Bogotá y Jordania en San Diego, lo que fue suficiente para ganarle el puesto a Ríos ante Uzbekistán.

Formación de Colombia ante RD Congo

Sin más sorpresas. James Rodríguez va como capitán, Luis Díaz está en el tridente de ataque y será extremo con Jhon Arias. Como único nueve de área queda Luis Javier Suárez, dejando a Jhon Córdoba en la suplencia. Dávinson Sánchez lidera la defensa con Jhon Lucumí. Daniel Muñoz será lateral con Johan Mojica. Camilo Vargas estará en el arco.

Titular completa: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez (C); Luis Javier Suárez, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.