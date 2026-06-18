Gustavo Puerta es toda una sensación en la Selección Colombia en este Mundial 2026. Sus grandes capacidades y velocidad le permitieron ganarse un lugar en la titular de Néstor Lorenzo por encima de Richard Ríos, quien se resignó en la suplencia. La competencia fuerte la ha sentido la estrella del Benfica de Portugal y el emergente de Racing de Santander pisa duro en el once inicial.

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Sus buenas labores con la Selección Colombia se comenzaron a destacar en semanas atrás, cuando el técnico Lorenzo lo usó en amistosos contra Costa Rica en Bogotá y Jordania en San Diego, siendo uno de los mejor clasificados. En el debut en el Mundial 2026 no fue la excepción y otra vez se vistió de figura para los elogios de los hinchas.

Y es que no solamente tuvo un gran comportamiento en la cancha desde la zona media, sino que fue el salvador de la Selección Colombia ante Uzbekistán en la Ciudad de México. En el segundo gol del 3-1 final, el toque del volante vallecaucano fue vital para que Luis Díaz lograra rematar cruzado y así colocar un aire de tranquilidad en el país.

El momento exacto de la salvación fue sobre el minuto 65, cuando a los uzbekos se les dificultó salir jugando y un volante cedió ante la marca de Gustavo Puerta. El jugador colombiano presionó, forzó el error y ganó la pelota en una recuperación clave para avanzar a velocidad y con espacios. El retroceso, más el destiempo de la defensa, facilitó que el gesto técnico de Puerta pudiera tener un mejor efecto.

¡ASISTENCIA DE PUERTA Y GOL DE LUCHO DÍAZ! La fórmula de Colombia para marcar el 2-1 ante Uzbekistán.



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Inmediatamente, leyó la jugada y abrió la pelota para Luis Díaz, quien se perfiló en el costado izquierdo para soltar el remate cruzado que fue imposible para el arquero de Uzbekistán, más allá de que tocó la pelota. Así fue el 2-1 de la Selección Colombia que encaminó una victoria que parecía se estaba embolatando.

Gustavo Puerta por encima de Richard Ríos

Esta jugada afianza a Puerta en el once titular de Lorenzo, pues suma puntos por encima de Richard Ríos, quien se creía era fijo en el tándem con Jefferson Lerma. Gustavo es la estrella del momento tras Luis Díaz y tendrá ante la República Democrática del Congo otro chance para seguir aumentando su valor y presencia en la Tricolor.

Gustavo Puerta, de la Selección Colombia. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Partido de la Selección Colombia ante RD Congo