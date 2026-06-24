Hijo de Shakira dejó impresionado a más de uno tras reto mundialista que le puso la artista y que mostró orgullosa en sus redes

En plena temporada del Mundial 2026, Shakira no para de sorprender a sus seguidores y a los aficionados del fútbol con las publicaciones que comparte en sus redes sociales y sus inesperados anuncios.

Recientemente, por ejemplo, a través de sus historias de Instagram, destacó los conocimientos futbolísticos de Milan, su hijo mayor, dejando en evidencia su pasión por este deporte.

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En el clip que compartió la artista colombiana, se ve cómo en medio de un fuerte abrazo que comparten, ella termina poniéndole un reto mundialista a su hijo que, sin ningún problema, el menor se anima a resolver de manera fluida y segura.

El desafío consistía en mencionar, en orden cronológico, a todos los campeones de la Copa Mundial de la FIFA desde la primera edición disputada en 1930. Lejos de dudar o necesitar ayuda, Milan aceptó el reto con total confianza y comenzó a repasar la historia del torneo con una precisión que dejó impresionado a más de uno.

“Ok, pues en 1930 fue Uruguay. En 1934, Italia. En 1938, Italia. En 1942 y 1946 no se pudo por la Guerra Mundial. En 1950, Uruguay”, respondió el menor con naturalidad y seguridad sin dejar de abrazar a su mamá, que orgullosa grababa la escena para, posteriormente, compartirla a través de sus redes sociales.

Shakira junto a su hijo Milan Foto: Instagram @shakira

Mientras Milan iba repasando la lista de campeones, Shakira lo acompañaba entre sonrisas y palabras de aliento, animándolo a seguir adelante cada vez que hacía una breve pausa para refrescar la memoria.

No obstante, lejos de perder el ritmo, el menor continuó enumerando con notable precisión a las selecciones que levantaron la Copa del Mundo a lo largo de la historia. “En el 54, Alemania. En el 58, Brasil. 62, Brasil; 66, Inglaterra; 70, Brasil; 74, Alemania; 78, Argentina”.

Y agregó: “82, Italia; 86, Argentina; 90, Alemania; 94, Brasil; 98, Francia; 2002, Brasil; 2006, Italia; 2010, España; 2014, Alemania; 2018, Francia; 2022, Argentina”.

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La fluidez del hijo de la barranquillera ante este reto mundialista, no solo sorprendió a sus fans y los amantes del fútbol, sino que despertó gran emoción y orgullo en Shakira, quien en el video no ocultó sus gestos de asombro por la memoria de su hijo, mientras mencionaba de forma ordenada cada país campeón.

“¡Dios mío! No sabes nada tú”, expresó entre risas la intérprete de Dai Dai, dejando en evidencia su admiración por el esfuerzo de su hijo por repasar la historia del torneo más importante de este deporte.