Shakira compartió sus vacaciones con los Ghetto Kids: “Los amo como si fueran mis propios hijos”

Shakira pasó varios días junto a los integrantes de Ghetto Kids, compartiendo actividades con ellos, sus hijos, familiares y amigos. La barranquillera tuvo un gesto mucho más grande que solo llevarlos al show de medio tiempo de la final del Mundial; los hizo parte de sus vacaciones y los llevó por primera vez a conocer el mar, una experiencia que, según la artista, transformó la manera en que ve el papel de los adultos frente a los niños.

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“Estos últimos días han estado llenos de un amor inexplicable”, escribió la cantante a través de su cuenta oficial de Instagram. En su publicación, mencionó la primera visita de los niños a la playa y destacó cómo lograron conectar con todas las personas que los rodeaban. “Pasamos tiempo juntos todos los días con familiares y amigos, mientras observábamos con asombro cómo transforman cada lugar al que llegan y tocan a cada persona que conocen”, expresó.

Shakira también confesó que despedirse de ellos fue uno de los momentos más difíciles de la experiencia: “Fue muy difícil decirles adiós porque ustedes saben dar y recibir amor de una manera que nunca había visto antes. Eso no solo hizo nuestros días más brillantes, sino que también nos mostró el milagro que ocurre cuando bajamos la guardia y abrimos nuestros corazones para hacer lo mismo”.

Uno de los apartados más emotivos para la barranquillera fue el vínculo creado durante esos días, que fue más allá de las diferencias culturales o geográficas. “Aunque son de otro continente, viven en una cultura diferente y hablan otro idioma, ahora los amo como si fueran mis propios hijos”, escribió. Y añadió que esa convivencia le permitió reafirmar una convicción personal: “Todos los niños del mundo deberían ser tratados y amados como si fueran nuestros propios hijos”.

La cantante también hizo una reflexión sobre la responsabilidad compartida hacia la infancia. En su mensaje señaló que, aunque los niños llegan al mundo a través de sus padres, su bienestar involucra a toda la sociedad. “Los niños vienen a este mundo a través de sus madres y padres, pero son responsabilidad de todos nosotros y nos pertenecen a todos”, escribió.

Al finalizar la publicación, Shakira agradeció personalmente a Ivan, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara y Ketra, los jóvenes con quienes compartió esos días, por las enseñanzas que le dejaron. “Gracias por ser exactamente quienes son y por enseñarnos las lecciones más valiosas sobre la vida y sobre nuestro propósito en ella”, concluyó.

No es la primera vez que la colombiana vincula su trabajo con causas relacionadas con la niñez. A través de la Fundación Pies Descalzos, creada en 1997, ha impulsado durante casi tres décadas proyectos educativos para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Colombia. En distintas oportunidades también ha participado en iniciativas internacionales enfocadas en el acceso a la educación y la protección de la infancia.