Amor y Amistad llega con nueva música: Shakira, Maluma, Beéle, Elvis Crespo, Miley Cyrus y más artistas sorprenden con estrenos

Amor y Amistad se toma este fin de semana en Colombia y la música también llega como protagonista. Artistas nacionales e internacionales presentaron canciones, colaboraciones, EP y álbumes que pasan por el merengue, el reguetón, el pop, los corridos y la música popular.

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Shakira y Maluma volvieron a encontrarse después de varios años, Beéle se juntó con una figura del merengue y Feid presentó nueva música. A ellos se suman nombres como Jessi Uribe, Blessd, Piso 21 y Zaider. En el panorama internacional, Miley Cyrus encabeza las novedades con su décimo álbum de estudio.

Los colombianos que llegan con nueva música

Shakira y Maluma vuelven a encontrarse en Agua

Shakira y Maluma encabezan los lanzamientos nacionales con Agua, colaboración que marca su reencuentro musical ocho años después de ‘Clandestino’. Esta vez, los colombianos apuestan por el merengue y los sonidos tropicales para hablar de la atracción entre dos personas, sumando un nuevo capítulo a una dupla que anteriormente dejó canciones como ‘Chantaje’, ‘Trap’ y ‘Clandestino’.

Beéle y Elvis Crespo ponen a bailar con Pa’ Bailar

Beéle se unió a Elvis Crespo en Pa’ Bailar, una colaboración que lleva al barranquillero al terreno del merengue junto a una de las figuras más reconocidas del género. El sencillo refuerza la presencia de los ritmos tropicales entre los estrenos de Amor y Amistad y cruza dos generaciones de artistas caribeños.

Feid regresa con El Club de las 19 Flores

Feid presentó El Club de las 19 Flores, un nuevo capítulo de EL GREEN PRINT: La Saga con la que vuelve sobre el universo de 19. Entre las novedades está Se puso feo, junto a Divino y Baby Ranks, mientras el proyecto también reúne colaboraciones con nombres como Bad Gyal y Yandel.

Luis Alfonso, Silvestre Dangond y Xavi sirven Sabor a Tequila

Luis Alfonso, Silvestre Dangond y Xavi unieron Colombia y México en Sabor a Tequila, su primera colaboración juntos. El tema mezcla sus estilos con elementos de los corridos mexicanos para contar una historia de infidelidad, traición y abandono en la que el tequila se convierte en la metáfora de beber para olvidar y terminar recordando aún más.

Jessi Uribe revive Pa’ Que No Me Anden Contando

Jessi Uribe se unió a Juan Pablo Márquez y Voz de Mando para presentar el remix de Pa’ Que No Me Anden Contando, recuperando una canción del regional mexicano desde un encuentro con la música popular colombiana. El tema, compuesto por Joss Favela y Luciano Luna, gira alrededor de vivir las experiencias por cuenta propia y no quedarse únicamente con lo que otros cuentan.

Blessd presenta Ella

Blessd también tiene estreno con Ella, junto a The Money Makers. La canción figura entre las novedades urbanas de la semana y mantiene al artista antioqueño como uno de los representantes colombianos con mejor posicionamiento.

Piso 21 tiene una Segunda Cita

Piso 21 volvió a encontrarse con Micro TDH y sumó a Gangsta para presentar Segunda Cita. La colaboración retoma la conexión musical que la agrupación colombiana y el venezolano habían construido anteriormente y agrega un nuevo capítulo a su historia conjunta.

Aria Vega continúa creciendo con Compa Coleto

La barranquillera Aria Vega estrenó Compa Coleto (uy como), una canción construida alrededor de la atracción de un primer encuentro y atravesada por expresiones y sonidos del Caribe. El lanzamiento llega además en un momento de crecimiento para la artista, quien continúa consolidando su propuesta de identidad costeña. La canción ya era tendencia en TikTok sin ser lanzada.

Zaider estrena Plenitud

Desde Cartagena, Zaider llegó con Plenitud, una canción que aborda el vacío que queda después de una ruptura y el proceso de volver a encontrar tranquilidad. El artista mantiene su identidad caribeña sobre una base de afrobeat, combinando una historia de desamor con un sonido pensado también para bailar.

Juan Duque y DFZM llegan con Aviona

Juan Duque y DFZM unen fuerzas en Aviona, otra de las colaboraciones que representa a la nueva generación de la música urbana colombiana dentro de los estrenos de esta semana.

Varela lleva los corridos hasta Cali

Varela presentó Los corridos del Valle, un EP de cinco canciones tres de ellas inéditas, con el que busca contar historias de Cali a través de los corridos tumbados. Amor, lealtad y calle atraviesan un proyecto que pretende abrirle espacio a la capital del Valle dentro de un género que sigue cogiendo fuerza en Colombia.

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Miley Cyrus encabeza los estrenos internacionales

Miley Cyrus abre una nueva etapa con su décimo álbum

Miley Cyrus protagoniza las novedades internacionales con Bass Persuades, su décimo álbum de estudio y el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Junto con el proyecto llegó el videoclip de ‘Let’s Get Married’, en el que aparece su prometido, el músico y productor Maxx Morando, y que conecta especialmente con una semana marcada por las canciones sobre el amor.

Juan Luis Guerra y Manny Cruz hacen posible Nieve en verano

Juan Luis Guerra y Manny Cruz reunieron dos generaciones del merengue dominicano en Nieve en verano, una canción sobre la llegada inesperada de un amor que parecía imposible. Precisamente, el título utiliza la nieve en pleno verano como metáfora de aquello que parecía improbable hasta que una persona termina transformándolo todo.

Rels B vuelve al mar y a sus raíces

Rels B presentó Fill de la Mar, un álbum inspirado en sus raíces baleares, el mar, la playa y los atardeceres, en el que incorpora influencias mediterráneas, lo-fi y bossa nova. Entre las canciones aparecen Preso y Esperanza, esta última junto a AMYNATA.

Rauw Alejandro llega con Macacoa 2000

Rauw Alejandro también se suma con Macacoa 2000, canción vinculada a GTA VI: The Album. El lanzamiento lleva al puertorriqueño al universo musical de una de las franquicias de videojuegos más reconocidas y lo ubica entre las principales novedades urbanas de la semana.

Pablo López y Lola Índigo unen sus estilos

Desde España, Pablo López y Lola Índigo presentaron Casi Siempre, colaboración incluida en El Cuatro, el nuevo trabajo discográfico del cantante malagueño. El encuentro muestra a Lola Índigo en un registro diferente al de sus propuestas más bailables y une dos universos del pop español.

Rosé presenta New Trick

Rosé, integrante de BLACKPINK, aparece entre las novedades internacionales con New Trick, una canción que explora influencias del pop-rock de los años 2000 y continúa desarrollando su faceta como solista en paralelo a su trayectoria con el grupo surcoreano.

Troye Sivan pone la fiesta

Troye Sivan regresó con Party, otra de las novedades pop de la semana. El australiano se suma así a una jornada internacional particularmente movida, en la que artistas de distintas generaciones presentaron nuevo material.

Otros estrenos para tener en el radar

La lista todavía guarda más novedades. Apolo 7 presentó Todo me habla de ti, una canción sobre la nostalgia después de una ruptura que abre una nueva etapa sonora para la banda al combinar pop rock, guitarras y elementos electrónicos. El tema fue producido por Steven Baquero Vargas y llegó acompañado de un videoclip que utiliza situaciones extremas como metáforas de la pérdida.

También Caloncho y Jaze volvieron a trabajar juntos en Fue Amor, su segunda colaboración, una canción sobre aquellos recuerdos que permanecen incluso cuando una relación ya terminó y que abre una nueva etapa del proyecto Vivo En El Tiempo, de Caloncho.

Por su parte, Fifty estrenó Nunca es tarde, mezcla de afropop y afrohouse que convierte la friendzone en una invitación a arriesgarse y descubrir si entre dos amigos puede existir algo más.

A este recorrido se suman Gangsta, Jory Boy y Red Fox con Que se reporten; TURR y Jombriel con Sexy Diva; RIOA y Anuel AA con Vamo a vel’; y Freya Skye con Bad taste. Además, nombres como Carly Rae Jepsen, Neil Young y Vetusta Morla también aparecen entre las novedades musicales de estos días.

Con propuestas para enamorados, amigos, despechados y quienes simplemente quieren bailar, Amor y Amistad llega acompañado de música para prácticamente cualquier estado sentimental, con una amplia presencia colombiana y estrenos internacionales.