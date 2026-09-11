Ozuna se mete en la pelea por los Premios Billboard 2026 y competirá contra Karol G y Bad Bunny

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 empiezan a calentar motores y varias de las figuras más importantes de la industria ya aseguraron un lugar entre los finalistas. Una de ellas es Ozuna, quien vuelve a aparecer en la disputa por uno de los reconocimientos de la ceremonia.

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El puertorriqueño fue nominado en la categoría Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista, una competencia de alto calibre en la que tendrá como rivales a Bad Bunny, Karol G, Omar Courtz y Rauw Alejandro.

La nominación también pone frente a frente a Ozuna con una de las colombianas que llega con mayor fuerza a la gala. Karol G acumula nueve nominaciones y es la mujer con más menciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, según informó Telemundo.

Karol G vuelve a pisar fuerte en los Billboard

La paisa no solamente competirá con Ozuna en Latin Rhythm. También aparece entre los candidatos a Artista del Año, junto a Bad Bunny, Fuerza Regida, Peso Pluma y Tito Double P, una de las categorías principales de la ceremonia.

Además, Karol G está nominada a Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año, Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina y Top Latin Albums Artista del Año, Femenina. Su álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto también aparece en la disputa por Top Latin Pop Album del Año, mientras que Coleccionando Heridas, junto a Marco Antonio Solís, consiguió menciones en categorías de canción.

Con este panorama, la colombiana se instala nuevamente entre los nombres fuertes de la música latina y llega a la ceremonia acompañada por artistas como Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida, Bad Bunny y Shakira.

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Ozuna atraviesa una nueva etapa

Para Ozuna, la nominación llega mientras desarrolla una etapa con la que ha buscado reencontrarse con elementos de sus primeros años musicales, pero incorporando la evolución acumulada durante más de una década de carrera.

Uno de los temas que ha impulsado este momento es “Una Aventura”, sencillo que llegó al primer lugar de Latin Airplay de Billboard y que terminó dando nombre a su actual Una Aventura World Tour, con el que ha regresado a diferentes escenarios internacionales.

Los ganadores se conocerán el próximo 22 de octubre en Miami, Florida. La ceremonia será transmitida en vivo por Telemundo y Peacock y cerrará la Semana de la Música Latina de Billboard, programada entre el 19 y el 22 de octubre.