Ozuna presenta ‘Una aventura’, un sencillo de reguetón que lo pone en su “prime” y recuerda sus inicios

La superestrella global Ozuna celebra su cumpleaños este viernes 13 de marzo, y como regalo, presentó hoy su nuevo sencillo Una aventura.

El video musical oficial, grabado en Puerto Rico, se estrenó de manera exclusiva a las 10:00 a.m. hora Colombia y 4:00 p.m. hora España a través de su canal oficial de YouTube, mientras que el tema estará disponible a partir de las 7:00 p.m. hora Colombia / 1:00 a.m. de este viernes 13 de marzo en España, en todas las plataformas digitales.

Es una canción que habla de los amores imposibles, que conectan inmediatamente, pero que no se pueden tener.

Previo a su lanzamiento, el tema causó conversación en redes sociales luego de que el artista compartiera un adelanto con sus seguidores, lo que provocó múltiples opiniones sobre el regreso de la superestrella a su sonido original.

El fragmento se difundió rápidamente entre su audiencia y acumuló miles de reacciones y comentarios en distintas plataformas.

En las redes sociales se mencionó antes de su lanzamiento que esta canción evoca al Ozuna más original, con un reggaetón clásico; “se siente como el Ozuna prime”, mencionaron los usuarios de las redes.

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Una aventura compuesta por Ozuna, Henry Calderón y Johan José Francisco es una propuesta de reguetón que retoma elementos asociados al sonido con el que el intérprete se dio a conocer en la escena urbana a mediados de la década pasada, una etapa que marcó el inicio de su proyección internacional dentro del género.

Con este estreno, Ozuna suma un nuevo sencillo en solitario tras el lanzamiento en diciembre de su primer álbum colaborativo, Stendhal, junto al artista colombiano Beéle.

En su cuenta oficial de Instagram, Ozuna publicó varios videos oficiales de su nueva canción y los comentarios de sus fanáticos y colegas no se hicieron esperar.

“Mi nuevo tema favorito”; “¿Esta canción es del 2016 o del 2026? Brutal"; “Felicidades y mucha salud y que sigan las bendiciones a la bestia”; “Es un palo”; “Esa canción me acuerda al prime del oso”; “El mejor, y no pienso discutirlo con nadie”; “Ozuna, volviste a Ozunear como antes”; “Extrañaba al oso del dinero, qué bien”; “El oso nunca falla, tremendo palo”; “Ozuna siempre sorprendiendo con su talento y su creatividad. Tu música tiene una esencia que se queda en el corazón de los fans. Gracias por seguir representando la música latina con tanto orgullo”; “¡Feliz cumpleaños al artista que alegra mis días! Gracias por compartir tu talento y hacerme sentir tantas emociones con tu música”, fueron algunos de los comentarios.