Así se escucha ‘Stendhal’, lo nuevo de Beéle y Ozuna; fans afirman que tienen una canción digna del Mundial 2026

El ícono global del reggaetón Ozuna y la estrella de la música urbana Beéle unen fuerzas para estrenar STENDHAL, uno de los lanzamientos más esperados en este fin de año y estrenan el video oficial de Pikito tema número 2 del álbum con el que esperan cautivar a sus oyentes.

Con 14 canciones inéditas, STENDHAL reúne lo mejor de las dos potencias de la música latina, ofreciendo un viaje experimental que fusiona sonoridades urbanas, ritmos tropicales, melodías pop y atmósferas innovadoras que envuelven al oyente desde la primera hasta la última pista.

Tracklist oficial de STENDHAL, de Ozuna y Beéle

Ale

Pikito

El Volcán

Enemigos

One and Only

Templo

Liberal

Playa Marina

Innombrable

Sé

Te Culié

Cookie

Explícito

Antes de Irme

Para dar vida a este universo sonoro de STENDHAL, Ozuna y Beéle contaron con un reconocido grupo de productores, entre ellos: Flambo, Ovy on the Drums, Daramola, Hake, Legazzy, Yazid, Dynell, Golden y Rios, quienes aportaron su sello distintivo para elevar cada canción a un nivel artístico superior.

STENDHAL celebra la grandeza y versatilidad de dos artistas que, pese a provenir de generaciones distintas, comparten una visión creativa ambiciosa y un compromiso claro con la evolución del género urbano.

El álbum representa una mezcla vibrante de estilos que invita a explorar emociones, bailar y conectar con la esencia artística de Ozuna y Beéle.

Junto al lanzamiento del álbum, los fanáticos también podrán disfrutar del video oficial de Pikito, que acompaña el estreno global del proyecto y amplía el universo visual y conceptual de STENDHAL, uniéndose al video ya presentando de Enemigos, tema que realizan junto Ovy on the drums, clip que ya alcanza los más de 9 Millones de vistas en youtube a tan solo una semana de ser lanzado.

Con STENDHAL, Ozuna y Beéle consolidan una alianza artística que promete marcar un antes y un después dentro de la música urbana.

En una publicación conjunta en sus respectivas cuentas de Instagram, ambos artistas dejaron ver la grande emoción que tienen por mostrar este trabajo musical a todos sus fanáticos y seguidores.

"STENDHAL. Disfruta el arte, vibra y experimenta algo nuevo. Ya te cul... y desc... no hay! El farsante con tu infiel favorito mami. Link en mi bio", escribieron.

Este trabajo recibió una gran aceptación del público, quienes les dejaron comentarios admirando el grandioso álbum que hoy estrenan.