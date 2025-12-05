Música
Así se escucha ‘Stendhal’, lo nuevo de Beéle y Ozuna; fans afirman que tienen una canción digna del Mundial 2026
Ambos cantantes se unieron y junto a varios productores estrenaron un mega álbum.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El ícono global del reggaetón Ozuna y la estrella de la música urbana Beéle unen fuerzas para estrenar STENDHAL, uno de los lanzamientos más esperados en este fin de año y estrenan el video oficial de Pikito tema número 2 del álbum con el que esperan cautivar a sus oyentes.
Con 14 canciones inéditas, STENDHAL reúne lo mejor de las dos potencias de la música latina, ofreciendo un viaje experimental que fusiona sonoridades urbanas, ritmos tropicales, melodías pop y atmósferas innovadoras que envuelven al oyente desde la primera hasta la última pista.
Tracklist oficial de STENDHAL, de Ozuna y Beéle
- Ale
- Pikito
- El Volcán
- Enemigos
- One and Only
- Templo
- Liberal
- Playa Marina
- Innombrable
- Sé
- Te Culié
- Cookie
- Explícito
- Antes de Irme
Para dar vida a este universo sonoro de STENDHAL, Ozuna y Beéle contaron con un reconocido grupo de productores, entre ellos: Flambo, Ovy on the Drums, Daramola, Hake, Legazzy, Yazid, Dynell, Golden y Rios, quienes aportaron su sello distintivo para elevar cada canción a un nivel artístico superior.
STENDHAL celebra la grandeza y versatilidad de dos artistas que, pese a provenir de generaciones distintas, comparten una visión creativa ambiciosa y un compromiso claro con la evolución del género urbano.
El álbum representa una mezcla vibrante de estilos que invita a explorar emociones, bailar y conectar con la esencia artística de Ozuna y Beéle.
Junto al lanzamiento del álbum, los fanáticos también podrán disfrutar del video oficial de Pikito, que acompaña el estreno global del proyecto y amplía el universo visual y conceptual de STENDHAL, uniéndose al video ya presentando de Enemigos, tema que realizan junto Ovy on the drums, clip que ya alcanza los más de 9 Millones de vistas en youtube a tan solo una semana de ser lanzado.
Con STENDHAL, Ozuna y Beéle consolidan una alianza artística que promete marcar un antes y un después dentro de la música urbana.
En una publicación conjunta en sus respectivas cuentas de Instagram, ambos artistas dejaron ver la grande emoción que tienen por mostrar este trabajo musical a todos sus fanáticos y seguidores.
"STENDHAL. Disfruta el arte, vibra y experimenta algo nuevo. Ya te cul... y desc... no hay! El farsante con tu infiel favorito mami. Link en mi bio", escribieron.
Este trabajo recibió una gran aceptación del público, quienes les dejaron comentarios admirando el grandioso álbum que hoy estrenan.
“Qué combinación”; “Está increíble”; “Rompieron”; “Ale se va mundial"; “Volvió el oso, los rockstars”; “Lo amo y ni lo he terminado de escuchar”; “No hay un tema normal ni malo”; Ale podría ser fácil un tema del Mundial"; “Ese sonido de Ale tiene puras vibes de mundial de fútbol”; “Que se les una Shakira en Ale y ahí tienen la canción oficial del Mundial 2026, fueron algunos de los comentarios en redes.