Estos son los colombianos que lideran el Spotify Wrapped 2025: hombres y mujeres brillan en la lista

El Spotify Wrapped 2025, la recopilación anual de los gustos de los usuarios de la plataforma, ya está disponible y desde hace algunas horas ha venido generando conversación en redes sociales, pues muchos disfrutan de compartir la lista de sus artistas y canciones más escuchadas a lo largo.

Este año, varios artistas del país destacaron entre los 50 más escuchados del planeta, consolidando su influencia en los géneros urbanos, el pop latino y las fusiones que hoy marcan tendencia.

Spotify Wrapped 2025 está de moda. | Foto: Getty Images

Puesto 25: Karol G

Este 2025, la antioqueña se ubicó en el puesto 25 de los artistas más escuchados en Spotify a nivel mundial, un logro que reafirma su impacto en la música latina y los ritmos urbanos.

Su mezcla de sonidos, su presencia escénica y su conexión con el público la han convertido en una de las figuras femeninas más influyentes del mundo.

La cantante paisa se destaca. | Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Puesto 26: Beéle

Beéle sigue consolidándose como una de las estrellas más importantes en la industria de la música, pues gracias a los álbumes de estudio que ha compartido a lo largo de los últimos años, suma millones de oyentes en la plataforma.

Su estilo caribeño y su capacidad para conectar con nuevas audiencias, lo han llevado a ocupar un lugar que pocos artistas han logrado en corto tiempo, e incluso, llegó a romper el récord de venta de boletería con su más reciente gira en el Movistar Arena de Bogotá.

Beéle es la nueva generación del género urbano. | Foto: Montaje realizado por El País. Fotos tomadas de Ig @itsbabyfoxx

Puesto 35: Feid

Feid se ubicó este año en el puesto 35, pues gracias a su estilo particular, sus letras y su identidad urbana, ha logrado conectar con millones de personas a nivel nacional e internacional.

El 2025 sirvió para reafirmar que Feid es una de las figuras más influyentes del género, pues aunque no hizo muchos lanzamientos, logró mantenerse en el ranking con los álbumes que compartió en años anteriores.

Feid también es productor. | Foto: AP

Puesto 37: J Balvin

El artista paisa aparece en el puesto 37 del ranking global, una posición que refleja la fuerza y la relevancia de su música dentro del mundo del reguetón.

J Balvin continúa siendo uno de los exponentes más reconocidos en la lista de colombianos, especialmente, por su característico estilo.

J Balvin vive en Estados Unidos. | Foto: WireImage

Puesto 42: Shakira

Shakira vuelve a demostrar que es una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. Para 2025, la barranquillera ocupa el puesto 42 a nivel global, un logro respaldado por su extensa carrera y la exitosa gira de conciertos que ha estado presentando desde el 2024.