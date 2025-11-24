Suscribirse

Tecnología

Spotify lanza función para importar música desde otros servicios: así puede pasar sus listas sin perder nada

Con este proceso, la compañía aseguró que las listas de reproducción que los usuarios dispongan en cualquier otra plataforma también aparecerán en su biblioteca de Spotify.

Redacción Tecnología
24 de noviembre de 2025, 3:10 p. m.
La función ya está disponible en varios países.
La función estará disponible en varios países. | Foto: Getty Images

Spotify anunció que comenzará a permitir la importación de listas de reproducción de otras plataformas de música en streaming a través de la integración con el servicio TuneMyMusic, disponible para smartphones en los próximos días.

Los servicios de música en streaming habitualmente disponen de una función con la que permiten que los usuarios generen sus propias listas de reproducción, que acaban convirtiéndose en una parte personal muy relevante de la experiencia de escucha.

Contexto: Este es el puerto HDMI de su televisor que permite transformar el sonido de las películas con ayuda de un solo cable

Esto se debe a que son conjuntos de canciones generados de forma personalizada para acompañar momentos íntimos concretos, desde viajes hasta situaciones en las que se necesita tranquilidad o celebraciones importantes. Además de ser un método para organizar las canciones favoritas, descubrir nueva música y colaborar entre otros usuarios con las listas de reproducción conjuntas.

En este sentido, para aquellos usuarios que cambian de una plataforma de música en streaming a otra, o que utilizan varios de estos servicios al mismo tiempo, es importante poder acceder a sus listas de reproducción, independientemente de la plataforma en la que estén.

Así puede escuchar videos de YouTube en segundo plano o con la pantalla apagada gratis.
Spotify permitirá la importación de listas de reproducción de otros servicios de 'streaming' con TuneMyMusic. | Foto: Getty Images

De cara a facilitar el acceso a las listas de reproducción, Spotify anunció que comenzará a permitir la importación de estas listas a su plataforma desde otros servicios de música en streaming, gracias a la integración de TuneMyMusic.

Como explicó en un comunicado en su blog, esta opción está disponible para su plataforma en el smartphoney se lanzará de forma global “en los próximos días”, facilitando la transferencia de las listas de reproducción directamente a la biblioteca del usuario en Spotify para “no tener que empezar de cero”.

Hackers también apuntan a cuentas gratuitas para obtener credenciales reutilizables y datos personales.
Spotify añade una de las funciones más esperadas. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Concretamente, TuneMyMusic es una opción integrada directamente en la plataforma que permite transferir listas de reproducción entre servicios de música como TIDAL, Apple Music, YouTube, Amazon Music y Deezer, entre otros.

Así, para transferir una lista de reproducción a la cuenta de Spotify, los usuarios deberán de utilizar la opción ‘Importar tu música’ situada en la parte inferior de la pestaña de ‘Tu biblioteca’ y, tras ello, seguir las instrucciones para conectarse con TuneMyMusic, eligiendo la plataforma desde la que se desea transferir.

Con este proceso, la compañía aseguró que las listas de reproducción que los usuarios dispongan en cualquier otra plataforma también aparecerán en su biblioteca de Spotify, sumándose al resto de servicios de música en streaming como Apple Music.

Contexto: Antes de instalar una aplicación en su celular, revise estas claras señales que podrían alertar intentos de fraudes y estafas

Personalizar las listas de reproducción

Con todo ello, una vez se dispone de la lista de reproducción importada, los usuarios pueden personalizarla con el conjunto de herramientas creativas que integra Spotify, diseñando una portada personalizada, mezclando las transiciones de las listas para que una canción y la siguiente se entrelacen y utilizando Filtros Inteligentes.

Además, Spotify también utilizará la música incluida en las listas importadas para mejorar el motor de personalización y reconocer mejor los gustos de los usuarios.

Finalmente, los usuarios podrán seguir colaborando en las listas de reproducción con sus amigos y familiares, compartiendo sus listas importadas favoritas y charlando, directamente desde la app.

*Con información de Europa Press.

