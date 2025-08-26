Suscribirse

Tecnología

Nueva función de Spotify: qué es y cómo cambiaría la forma de compartir contenido con amigos y familiares

La compañía anunció el lanzamiento de una nueva función con la que pretende ofrecer a los usuarios “lo que buscan”.

Redacción Tecnología
26 de agosto de 2025, 3:15 p. m.
Spotify incorpora una nueva función para ver cuántas veces se ha escuchado o visto un pódcast.
Spotify incorpora una nueva función. | Foto: Anadolu via Getty Images

Spotify presentó la nueva función de ‘Mensajes’ para su aplicación, con la que pretende que amigos y familiares compartan música, pódcast o audiolibros a través de la plataforma, así como abre nuevas oportunidades para artistas, autores y creadores.

La plataforma de música en streaming explicó que los usuarios venían reclamando un especio dentro de la aplicación para compartir contenido sin necesidad de salir de Spotify.

De esta manera, la compañía anunció el lanzamiento de Mensajes, una nueva función con la que pretende ofrecer a los usuarios “lo que buscan y que esos momentos de conexión sean más fluidos y ágiles en la aplicación de Spotify”, según reseñó la propia plataforma en una publicación en su página web.

Nueva función de Mensajes en Spotify.
Nueva función de Mensajes en Spotify. | Foto: Europa Press

En concreto, cuando se esté escuchando una canción, un pódcast o un audiolibro en la vista Reproduciendo ahora, aparecerá un ícono de compartir, con el que se podrá seleccionar un usuario y enviarle el contenido.

Spotify permitirá así que los usuarios puedan compartir más fácilmente música, pódcast o audiolibros entre ellos, lo que facilita el intercambio de contenidos “de boca en boca” ayuda a artistas, autores y creadores a conseguir nuevos seguidores.

Una vez se acepte la solicitud de mensaje, los usuarios podrán reaccionar con emojis, enviar mensajes y compartir contenido de Spotify. También se podrá acceder a Mensajes desde la foto de perfil del usuario, en la esquina superior izquierda.

Contexto: Spotify estaría planeando aumentar los precios de suscripción: mejoras y nuevas funciones redefinirían la experiencia musical

Además, se podrán ver sugerencias de personas con las que se podrán enviar mensajes si ya se ha compartido contenido de Spotify con ellas y unido a Jams, Blends o listas de reproducción colaborativas, así como si se comparte un plan Familiar o Dúo.

A pesar de esta nueva función, Spotify advirtió que se debe seguir compartiendo contenido de la plataforma directamente a través de otras plataformas, como Instagram, Facebook, WhatsApp o TikTok, ya que los mensajes de Spotify están diseñados para complementar estas integraciones, no reemplazarlas.

Los usuarios Premium tendrán acceso a funciones adicionales.
Los usuarios Premium tendrán acceso a funciones adicionales. | Foto: Getty Images

La compañía también ha asegurado que las solicitudes de mensajes se podrán aceptar o rechazar, mientras que, en caso de que se trate de contenido ilegal o dañino, se podrá denunciar ese contenido o cuenta.

Del mismo modo, las conversaciones estarán protegidas con cifrado estándar de la industria, tanto en tránsito como en reposo, es decir, los datos estarán seguros cuando se almacenen y cuando se transfieran.

Spotify ha explicado que Mensajes comenzará a estar disponible para los usuarios gratuitos y Premium mayores de 16 años en mercados selectos en dispositivos móviles a partir de esta semana.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gobierno Petro duplicó esquemas de seguridad a candidatos presidenciales tras crimen de Miguel Uribe Turbay

2. Expareja de Verónica Echegui vive devastador momento por muerte de la actriz: “No se ha separado del féretro”

3. EE. UU. contra Rusia: tres interceptaciones en Alaska encienden la alarma de un posible choque militar

4. Egan Bernal se pronunció sobre Jonas Vingegaard: lanzó mensaje tras verlo perder el liderato

5. Iván Cepeda denunció al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos son los detalles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SpotifyFunciones Plataformas de música

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.