La música colombiana ya exporta más que canciones: genera miles de millones y conquista mercados globales

La música colombiana dejó hace tiempo de ser únicamente un fenómeno cultural para convertirse también en una industria económica cada vez más relevante.

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Nuevos datos sobre el negocio del streaming muestran que los artistas colombianos continúan expandiendo su alcance global, generando ingresos récord y consolidando un ecosistema musical que hoy depende cada vez menos exclusivamente del mercado local.

Durante 2025, los artistas colombianos generaron más de $468.000 millones en regalías dentro de Spotify, cifra que representa más del doble de lo registrado apenas cuatro años atrás y que refleja el crecimiento acelerado de la economía musical digital.

La cifra adquiere aún mayor relevancia al observar el origen de esos ingresos. Actualmente, más del 90% de las regalías generadas por artistas colombianos dentro de la plataforma proviene de oyentes ubicados fuera del país, evidenciando cómo la industria musical nacional depende cada vez más del consumo internacional.

El crecimiento ocurre además dentro de un mercado local que también atraviesa un momento histórico. Según cifras del Informe Global de Música de IFPI 2026, el mercado colombiano de música grabada alcanzó US$105,2 millones durante 2025, superando por primera vez la barrera de los US$100 millones y registrando un crecimiento cercano al 17,9%, superior incluso al promedio regional latinoamericano.

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La expansión no solamente se refleja en ingresos. El descubrimiento de artistas colombianos continúa acelerándose. Solo durante 2025, músicos nacionales fueron descubiertos más de 2.500 millones de veces por nuevos usuarios dentro de Spotify, representando un crecimiento cercano al 11% frente al año anterior.

El streaming amplía oportunidades económicas para nuevas generaciones musicales. Foto: Getty Images

El fenómeno también está modificando la estructura tradicional de la industria. Spotify sostiene que el streaming está permitiendo que más artistas construyan carreras sostenibles sin depender exclusivamente de grandes sellos o circuitos tradicionales de distribución, ampliando las oportunidades para nuevas generaciones musicales.

Casos como los de Blessd y Nanpa Básico reflejan esa transformación. Blessd pasó de tener cerca de 4 millones de oyentes mensuales en 2021 a superar actualmente los 26 millones, mientras Nanpa Básico aumentó desde aproximadamente 1,9 millones hasta superar los 10 millones de oyentes mensuales, evidenciando cómo el crecimiento digital comienza a traducirse en audiencias globales.

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La relación entre usuarios y artistas también continúa fortaleciéndose. Durante 2025, usuarios crearon más de 123 millones de playlists en el mundo y más de 9 millones en Colombia que incluyen artistas nacionales, ampliando aún más la exposición internacional del repertorio colombiano.

Más allá de las cifras, los datos reflejan un cambio estructural: la música hecha en Colombia ya no solamente exporta canciones; hoy exporta audiencias, consumo digital, propiedad intelectual e ingresos, consolidándose como una industria económica global cada vez más relevante.