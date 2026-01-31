Tecnología

Spotify lanza chats grupales: comparte playlists y pódcasts con hasta 10 amigos

Los usuarios pueden compartir playlists y pódcasts al instante.

Redacción Tecnología
31 de enero de 2026, 6:43 p. m.
Compartir música en grupo ahora incluye ver en tiempo real qué escuchan los demás participantes.
Foto: Getty Images

Spotify amplía su oferta social dentro de la aplicación, permitiendo a los usuarios compartir música, pódcasts y audiolibros en tiempo real con grupos de hasta diez personas.

Un giro social inspirado en WhatsApp

La nueva función de Spotify se asemeja a los chats grupales de WhatsApp, pero con un enfoque musical.

Spotify desactivó cuentas vinculadas a actividades de scraping ilegal.
Foto: Getty Images / Spotify

Los usuarios podrán iniciar conversaciones con amigos y familiares con quienes ya hayan compartido contenido previamente, como listas de reproducción colaborativas o sesiones de Jam y Mezcla. Esta iniciativa busca fomentar una experiencia más interactiva y cercana dentro de la plataforma.

Grupos de hasta 10 personas

Según Spotify, los chats grupales permitirán hasta diez integrantes por conversación. La plataforma ha explicado que esta función se suma a la opción de mensajes directos lanzada en agosto, con la intención de que compartir contenidos no implique salir de la aplicación.

Tanto las listas de reproducción como los pódcasts y audiolibros podrán enviarse en estos chats, disponibles para usuarios mayores de 16 años, ya cuenten con planes gratuitos o de suscripción.

Spotify anuncia nueva subida de precios en Premium: conozca los nuevos costos y los países donde aplicará

Compartir y escuchar al tiempo

Una de las características más llamativas de la función es que los usuarios podrán escuchar simultáneamente el contenido compartido, creando una experiencia de reproducción colectiva.

Además, será posible seguir la actividad de reproducción en tiempo real y unirse a sesiones de Jam directamente desde la conversación, ampliando así la interacción musical dentro de la plataforma.

Spotify actualizó su catálogo de funciones.
Foto: Getty Images

“Nos encanta el feedback sobre la función de Mensajes. Por eso, a partir de hoy, puedes compartir en grupo a través de Mensajes de Spotify”, señaló la aplicación.

Una función que se despliega gradualmente

Spotify ha comenzado a implementar esta herramienta de manera progresiva. La compañía asegura que su objetivo es enriquecer la experiencia del usuario al combinar la música y la interacción social, acercándose cada vez más a un modelo en el que la música se comparte y disfruta en comunidad, sin necesidad de salir de la aplicación.

*Con información de Europa Press.

Noticias Destacadas