Contrarreformas, la receta de Fenalco para reactivar el comercio en el próximo cuatrienio

El Gobierno de Gustavo Petro terminará en medio de un ambiente de alta incertidumbre, pérdida de confianza empresarial y mayores costos laborales y operativos. Así lo advierte Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de Fenalco, el gremio de los comerciantes, quien asegura que su sector ha enfrentado uno de los periodos más complejos de los últimos años.

De acuerdo con el dirigente gremial, la inflación persistente, la reducción del poder adquisitivo de los hogares, las altas tasas de interés y el debate permanente alrededor de reformas estructurales golpearon la dinámica del consumo, frenaron la inversión y limitaron la generación de empleo formal. Sin embargo, Cabal resalta que, pese a ese panorama, el comercio sigue siendo uno de los motores centrales de la economía colombiana y ha respondido con innovación, digitalización y nuevas estrategias para sostener la actividad.

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Entre las principales dificultades de los últimos cuatro años, Fenalco señala la pérdida de dinamismo económico, el deterioro de la confianza empresarial y el aumento sostenido de los costos laborales. Este último factor, según el gremio, afectó con mayor fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas, al reducir su capacidad de contratación y expansión.

A esto se sumó una creciente incertidumbre regulatoria, asociada a las discusiones sobre reformas laborales y tributarias, así como a la expedición de múltiples normas desde el Ejecutivo y el Congreso. Para Cabal, ese entorno debilitó la confianza para invertir y estuvo acompañado de un discurso crítico hacia el sector privado, que terminó impactando las decisiones empresariales.

El consumo de los hogares está afectado por factores como la persistente inflación que experimenta el país. Foto: Getty Images/iStockphoto

Fenalco considera que quedaron varias tareas pendientes para fortalecer el comercio formal y mejorar la competitividad. Una de las principales es una política efectiva de formalización y lucha contra la informalidad, que sigue siendo uno de los mayores problemas estructurales de la economía. También cuestiona que no se hayan adoptado medidas concretas en favor de las tiendas de barrio y pequeños comerciantes, pese al discurso oficial sobre la economía popular.

El gremio también advierte rezagos en modernización logística e infraestructura, elementos clave para hacer más eficientes las cadenas de suministro y reducir costos. Además, considera que el país no logró consolidar una política clara de estímulo a la inversión privada y que el aumento de la carga tributaria, especialmente en renta y patrimonio, envió señales negativas al capital nacional y extranjero.

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Frente al próximo gobierno, Fenalco plantea que el principal reto será recuperar la confianza empresarial con reglas claras, estables y predecibles. También pide impulsar el consumo interno mediante medidas que fortalezcan el poder adquisitivo de los hogares, promuevan el empleo formal y dinamicen la demanda.

En los primeros cien días, Cabal propone revisar de fondo el marco regulatorio vigente y corregir normas que hayan afectado las libertades económicas, la libre competencia y el funcionamiento empresarial. A esa agenda la denomina de “contrarreformas”, orientada a restablecer el equilibrio normativo y recuperar la confianza.

Recuperar la confianza empresarial con reglas claras, estables y predecibles es uno de los principales pedidos de Fenalco. Foto: Adobe Stock

El gremio también plantea alivios tributarios para las mipymes, reducción de la inflación con respaldo a la política del Banco de la República, concertación responsable en materia salarial, incentivos al crédito y al consumo, y un diálogo permanente con gremios, sindicatos y academia. Finalmente, insiste en reforzar la seguridad y la lucha contra la informalidad para nivelar la competencia, mejorar el recaudo y fortalecer el comercio formal.