Fenalco alerta que reforma laboral y aumento salarial ya golpean el empleo formal

Las empresas colombianas empiezan a sentir con mayor fuerza los efectos del aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la implementación de la reforma laboral.

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Un nuevo sondeo de Fenalco revela que buena parte del sector empresarial ya ha tenido que ajustar nómina, modificar horarios de operación y replantear sus planes de contratación para enfrentar el incremento de los costos laborales.

El estudio, realizado entre abril y mayo de 2026 con respuestas de 610 empresarios y comerciantes en más de 25 ciudades del país, muestra un panorama de creciente presión sobre la sostenibilidad operativa de las compañías, especialmente entre pequeñas y medianas empresas, que representaron el 91 % de la muestra.

Uno de los datos que más llamó la atención es que el 64 % de las empresas aseguró haber reducido su planta de personal debido al aumento de los costos laborales. De ese total, un 44 % reportó reducciones moderadas y un 20 % admitió recortes significativos.

Además, el 61 % de los empresarios afirmó que sus costos laborales aumentaron significativamente durante las primeras semanas de implementación de las nuevas medidas, mientras otro 32 % reportó incrementos moderados. Apenas un 6 % aseguró haber mantenido estabilidad o reducido costos.

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El informe también evidencia que muchas empresas no estaban preparadas para asumir simultáneamente el incremento salarial, la reducción de la jornada laboral a 42 horas y los cambios asociados con la reforma laboral. Solo el 1 % aseguró haber estado realmente preparado y redujeron costos, mientras el 45 % reconoció haber tenido poca o ninguna capacidad de adaptación.

Empresarios alertan por pérdida de competitividad frente a la informalidad. Foto: Getty Images

Frente a este escenario, las compañías han empezado a adoptar distintas estrategias para contener el impacto financiero. La automatización de procesos aparece como la principal respuesta empresarial, mencionada por el 25 % de los encuestados, seguida por ajustes de precios al consumidor (23 %) y reducción de personal (22 %).

Fenalco también advirtió sobre cambios operativos cada vez más visibles dentro de las empresas. El 51 % aseguró haber reducido operaciones en horarios nocturnos, cifra que aumentó 11 puntos porcentuales frente a febrero. Adicionalmente, otro 15 % proyecta implementar esta medida durante el resto del año.

La automatización tecnológica continúa ganando terreno. El 53 % de los empresarios afirmó haber fortalecido procesos de automatización de forma moderada o significativa, mientras otro 16 % planea implementar nuevas tecnologías antes de finalizar 2026.

Las decisiones de contratación también reflejan un ambiente de mayor cautela. Cerca del 80 % de las empresas aseguró haber ajustado sus planes de contratación para lo que resta del año, ya sea de manera moderada o significativa. Apenas un 3 % proyecta aumentar su planta de personal.

Entre las principales preocupaciones del empresariado aparecen la pérdida de competitividad frente a la informalidad (24 %), la reducción de planes de inversión (23 %) y las dificultades para sostener el empleo formal (22 %).

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que muchas compañías están entrando en una etapa de “ajuste forzado” para intentar sostener operaciones en un entorno de costos crecientes.

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Según el dirigente gremial, si esta tendencia continúa, el país podría enfrentar un debilitamiento progresivo del tejido empresarial y una menor capacidad de generación de empleo formal.

Más allá de las diferencias frente a la reforma laboral, el estudio evidencia que buena parte del tejido empresarial está replanteando inversiones, horarios de operación, automatización y generación de empleo para sostener su competitividad.