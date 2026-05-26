Gobierno Nacional abrió convocatoria para probar internet satelital en zonas rurales y apartadas de Colombia

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), junto con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Agencia Nacional del Espectro (ANE), anunció la apertura de la primera convocatoria del Sandbox Regulatorio Sectorial, una iniciativa enfocada en impulsar soluciones de internet satelital para conectar las regiones más apartadas del país.

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La estrategia busca crear un entorno controlado de experimentación regulatoria donde operadores y proveedores de telecomunicaciones puedan probar tecnologías, productos y modelos innovadores de conectividad, especialmente en territorios rurales y de difícil acceso.

#NACIÓN | Gobierno abrió convocatoria para probar internet satelital en zonas rurales y apartadas del país. A través del primer Sandbox Regulatorio Sectorial, operadores podrán ensayar nuevas soluciones de conectividad bajo supervisión de MinTIC, CRC y ANE, en una apuesta por… pic.twitter.com/gNC2WIpsjr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 26, 2026

Según las entidades, el sandbox funcionará como un “laboratorio regulatorio” que permitirá flexibilizar temporalmente ciertas condiciones normativas para facilitar pruebas reales con usuarios y evaluar la viabilidad técnica, operativa y regulatoria de los proyectos.

Gobierno Nacional anunció la apertura de la primera convocatoria del sandbox regulatorio sectorial. Foto: MinTic

La primera edición estará centrada en internet satelital, una tecnología que ha tomado fuerza en Colombia como alternativa para llevar conectividad a zonas donde la instalación de fibra óptica o infraestructura terrestre resulta compleja o costosa.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 el país alcanzó 56.793 accesos a internet satelital, lo que representa un crecimiento del 119,2 % frente al año anterior. El aumento evidencia la creciente demanda de soluciones de conectividad en regiones históricamente desconectadas.

El proceso de selección y desarrollo de proyectos se realizará en cuatro etapas: aplicación, evaluación, experimentación y salida. Entre las fechas clave de la convocatoria se encuentran:

Cierre de recepción de propuestas: 30 de junio de 2026.

Publicación del informe preliminar de habilitados: 13 de julio de 2026.

Publicación del informe definitivo: 20 de agosto de 2026.

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Además, el próximo 28 de mayo a las 9:00 a. m. se realizará un webinar oficial donde MinTIC, CRC y ANE presentarán los detalles del proceso, requisitos y condiciones de participación para los interesados.

Gobierno Nacional anunció la apertura de la primera convocatoria del sandbox regulatorio sectorial. Foto: MinTic

Felipe Díaz Suaza, comisionado y director ejecutivo de la CRC, destacó que el proyecto permitirá generar evidencia para mejorar las decisiones regulatorias y ampliar el acceso a servicios de conectividad en los territorios con mayores barreras de acceso.