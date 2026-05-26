Avianca anunció el incremento de sus frecuencias entre Colombia y Europa para la temporada de verano 2026

Avianca anunció un incremento en sus frecuencias entre Colombia y Europa para la temporada de verano de 2026, como respuesta al aumento en la demanda de viajes internacionales y con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea entre ambos continentes.

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La aerolínea operará un total de 67 frecuencias semanales entre Latinoamérica y Europa, conectando ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y San Salvador con destinos estratégicos como Madrid, Barcelona, Londres y París.

Se operarán 67 frecuencias entre Colombia y Europa. Foto: Gobierno del Cambio

Uno de los principales anuncios corresponde a la ruta Bogotá–Barcelona, que duplicará su operación a partir de junio, pasando de un vuelo diario a dos vuelos diarios. Con ello, la compañía alcanzará 14 frecuencias semanales entre ambas ciudades.

Asimismo, Avianca reforzará su operación entre Bogotá y Madrid durante la temporada alta de verano. La ruta sumará dos frecuencias adicionales por semana y llegará a un total de 28 frecuencias semanales, equivalentes a cuatro vuelos diarios entre ambas capitales durante junio, julio y agosto.

Como parte de su estrategia de conectividad, la compañía también reactivará la ruta estacional Madrid–San Salvador, que contará con cuatro frecuencias semanales directas. Esta operación busca fortalecer las conexiones entre Europa y Centroamérica sin escalas.

De acuerdo con Catalina Nannig, vicepresidente de Ventas de Avianca, este crecimiento en la operación refleja la relevancia de la conectividad intercontinental de la aerolínea y su apuesta por consolidar el turismo, los viajes de negocios y el reencuentro familiar entre Europa y Latinoamérica.

Las operaciones se realizarán en la flota de aviones Boeing 787. Foto: Álvaro Tavera

Además de los incrementos anunciados, Avianca mantendrá la operación regular de otras rutas internacionales. Cali–Madrid continuará con tres frecuencias semanales, Medellín–Madrid con cuatro, mientras que las rutas Bogotá–Londres y Bogotá–París seguirán operando con siete frecuencias semanales cada una.

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Avianca destaca que la operación hacia y desde Europa se realiza en la moderna flota de aviones Boeing 787 Dreamliner.

Por último, la aerolínea anunció que los tiquetes para estas frecuencias adicionales ya se encuentran disponibles en avianca.com, la aplicación móvil, el contact center y agencias de viaje.