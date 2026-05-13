Avianca anuncia demanda a pasajero borracho que agredió sexualmente a una mujer en vuelo Bogotá-Madrid

En la tarde del 13 de mayo, la aerolínea Avianca habló después de un nuevo incidente con un pasajero problemático, que causó varios problemas en uno de sus vuelos. En un comunicado, dijeron que comenzarán las acciones legales contra el pasajero.

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Los eventos ocurrieron en el vuelo AV10, que iba de Bogotá a Madrid, el 10 de mayo. Durante el vuelo mencionado, la persona mostró señales de estar borracha, causando un serio problema de comportamiento que incluyó agresión sexual a una pasajera.

Un caso de agresión sexual y presunta embriaguez provocó millonarias pérdidas a Avianca. Foto: Avianca / Cortesía

“Ante la gravedad de los hechos y para salvaguardar la seguridad operacional, el capitán tomó la decisión de retornar a Bogotá. Esta interrupción afectó los itinerarios de 276 pasajeros, quienes pudieron reanudar su viaje una vez que se garantizaron las condiciones de seguridad y el implicado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes lo detuvieron a su llegada a Bogotá“, precisó la aerolínea en un comunicado.

Tras la situación evidenciada, Avianca tuvo que incurrir en costos operativos y logísticos que ascienden a por lo menos unos 40.000 dólares, que son equivalentes a 150 millones de pesos colombianos. Dichos gastos se derivaron precisamente del consumo adicional de combustible, servicios de asistencia en tierra y la reprogramación del vuelo y su tripulación, entre otros.

El vuelo AV10 tuvo que retornar a Bogotá tras grave incidente con un pasajero. Foto: Cortesía Avianca

La aerolínea detalló que el caso no es aislado, pues en lo que va de 2026 ha registrado 212 incidentes de pasajeros disruptivos, que se suman a los 572 reportes contabilizados durante 2025.

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“Avianca rechaza categóricamente cualquier conducta o acto de violencia que atente contra la integridad de sus empleados y clientes, y continuará adelantando todas las acciones legales a su alcance frente a pasajeros disruptivos”, indicó la aerolínea, haciendo un llamado al Congreso de la República para tramitar el proyecto de Ley 153 de 2024, para endurecer las sanciones contra este tipo de pasajeros.

Avianca reporta más de 200 casos de pasajeros disruptivos en lo corrido de 2026. Foto: Long Visual Press/Universal Imag