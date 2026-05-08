Avianca, una de las principales aerolíneas del país, anunció nuevas frecuencias en rutas hacia Estados Unidos, ampliando las opciones de viaje para sus clientes.

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Según explicó, una de las principales novedades será el incremento de frecuencias en la ruta Bogotá–Fort Lauderdale, que pasará a tener dos vuelos diarios.

El nuevo itinerario contempla salidas desde Bogotá a las 2:40 de la tarde y llegada a Fort Lauderdale a las 7:30 de la noche, mientras que el vuelo de regreso despegará a las 10:45 de la mañana para aterrizar en la capital colombiana a la 1:25 de la tarde.

La aerolínea también anunció un aumento significativo en la operación entre Barranquilla y Miami.

Frecuencias entre Colombia y Estados Unidos. Foto: Avianca

Actualmente, la ruta cuenta con tres frecuencias semanales, pero desde junio se convertirá en una operación diaria.

El vuelo saldrá de Barranquilla a las 7:50 de la mañana y llegará a Miami a las 11:45 a.m., mientras que el regreso desde Estados Unidos está programado para la 1:30 de la tarde con llegada a la capital del Atlántico a las 3:15 p.m.

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Avianca señaló que estas nuevas frecuencias hacen parte de un plan orientado a ampliar las alternativas de viaje para turistas, empresarios y pasajeros que requieren conexiones más eficientes entre Colombia y distintos destinos internacionales.

La compañía resaltó que Estados Unidos continúa siendo uno de los mercados más importantes para el tráfico aéreo regional, tanto por motivos de turismo como por negocios, educación y visitas familiares.

Avianca anunció los nuevos horarios y rutas con los que contarán sus usuarios. Foto: Getty Images

La empresa destacó además que actualmente opera más de 400 vuelos semanales desde y hacia Estados Unidos, conectando 14 ciudades de América Latina con destinos como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston, Houston, Dallas-Fort Worth y San Francisco, además de Las Vegas en temporada estacional.

A través de su red internacional, los viajeros también pueden acceder a más de 80 destinos en América y Europa.

En el comunicado, Avianca recordó que cuenta con más de 106 años de operación y que durante 2025 transportó cerca de 37 millones de pasajeros. La compañía opera más de 700 vuelos diarios.