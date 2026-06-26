Una noticia positiva se produjo este viernes 26 de junio. Colsubsidio confirma que se aplaza temporalmente el cierre del servicio de urgencias pediátricas de la clínica infantil, lo que había sido anunciado en días pasados y causó consternación entre los usuarios de ese servicio vital para los niños.

Según las informaciones que trascendieron en días pasados, la suspensión del servicio de urgencias pediátricas estaba previsto para iniciar el 1 de julio de 2026.

Clínica Infantil Colsubsidio cerrará temporalmente su servicio de urgencias, confirman fuentes cercanas a SEMANA

Hubo un preacuerdo

Por el momento, según confirmó Colsubsidio, se extendió el plazo para 15 de julio de 2026, tras la suscripción de un preacuerdo de pago con Famisanar EPS para atender la deuda pendiente.

En estas circunstancias, cuando la grave crisis del sector salud ha llevado a impagos, los más afectados terminan siendo los usuarios y, en este caso, los niños.

Clínica Colsubsidio. Imagen de referencia. Foto: Cortesía Colsubsidio

De acuerdo con las informaciones suministradas por Colsubsidio, la continuidad del servicio estará sujeta al cumplimiento efectivo de dicho preacuerdo y al giro oportuno de los recursos por parte de Famisanar EPS.

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La decisión de los proveedores del servicio de atención a niños necesitados de salud es que prestarán el servicio mientras existan las condiciones financieras para garantizar su sostenibilidad, aseguraron.

¿Qué tan fácil es pagar la deuda?

Hasta el momento se habla de una deuda de 702.963 millones de pesos, con corte a mayo de 2026, por parte de Famisanar. Esta EPS fue intervenida por la Superintendencia de Salud, luego de haber llegado a presentar también dificultades financieras, que fueron argumentadas con el poco incremento que ha tenido la Unidad de Pago por Capitación-UPC, según los debates alrededor de una reforma a la salud.

Famisanar Foto: Montaje SEMANA

Se estima que a las urgencias de la clínica infantil llegan al mes 5.000 casos pediátricos. Durante los anuncios preliminares, previos al preacuerdo para el pago de la deuda, Colsubsidio había informado que, pese al cierre temporal de las urgencias pediátricas, la Clínica Infantil mantendría la atención de pacientes pediátricos de alto riesgo, como niños con cáncer y con otras enfermedades, como la hemofilia, que pueden poner en peligro su vida. Igualmente, se dejarían activos otros servicios especializados considerados prioritarios.

Igualmente, Colsubsidio manifestó que los profesionales de la salud que laboran en urgencias pediátricas no serían despedidos, sino reubicados en otros servicios de la red.

Por su parte, la secretaría distrital de salud, en su momento, mostró preocupación por la situación, teniendo en cuenta el incremento en casos de urgencias pediátricas, ante un nivel de ocupación de los servicios que ya supera el 230 %.

Niños hospitalizados Foto: Getty Images/iStockphoto