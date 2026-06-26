La sostenibilidad también se mide en oportunidades. Así logró Colsubsidio convertirse en referente de innovación social

La sostenibilidad dejó de ser solo un compromiso ambiental. Hoy representa la capacidad de generar valor para las personas, impulsar la competitividad de las organizaciones y contribuir al desarrollo del país. Bajo esta visión, Colsubsidio ha consolidado una estrategia que integra impacto social, crecimiento económico y cuidado de los recursos naturales.

Como la caja de compensación con mayor número de afiliados en Colombia, Colsubsidio acompaña a más de 96.000 empresas y a más de 2,8 millones de trabajadores y beneficiarios. Su gestión la guía un propósito superior: generar oportunidades que contribuyan al cierre de brechas sociales, promoviendo el desarrollo de las personas, las familias y las organizaciones.

Este propósito se materializa en el fortalecimiento del tejido empresarial, mediante iniciativas que promueven el desarrollo del talento humano y contribuyen al crecimiento de las organizaciones. En 2025 cerca de 7.000 empresas participaron en programas de desarrollo empresarial y más de 75.000 personas lograron vincularse laboralmente.

Su compromiso también se refleja en acciones orientadas a la conservación ambiental, la eficiencia en el uso de recursos, la construcción sostenible y la protección de ecosistemas estratégicos, entendiendo que el desarrollo solo es posible cuando se proyecta pensando en las futuras generaciones.

Esta apuesta por la sostenibilidad incluye el reconocimiento de las organizaciones que están generando transformaciones positivas en sus entornos. Así nació Xposible, una comunidad que visibiliza y reconoce a empresas que están haciendo negocios y haciendo el bien. Desde 2019 se han reconocido 140 proyectos con impacto social, ambiental y económico. En el marco de su octava edición, ya está la convocatoria abierta para que empresas de todos los tamaños y sectores presenten proyectos que aporten soluciones a los desafíos globales de sostenibilidad.

La innovación es otro de los pilares que respaldan esta estrategia. Por tercer año consecutivo, Colsubsidio se mantiene entre las diez empresas más innovadoras del país, según el Ranking de Innovación Empresarial de la Andi, consolidando una capacidad permanente para desarrollar soluciones que respondan a las necesidades cambiantes de las personas y las empresas.

De esta manera, la organización consolida una visión en la que el desarrollo de las personas, la competitividad de las empresas y la protección del entorno avanzan de forma articulada. A través de sus servicios, programas e iniciativas continúa generando oportunidades, fortaleciendo a sus empresas afiliadas y contribuyendo a la construcción de un país con más oportunidades para todos.

Para mayor información sobre la afiliación de empresas y el acceso a la red de soluciones de Colsubsidio, ingrese a www.colsubsidio.com