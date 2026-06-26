Cajas de compensación familiar, ¿cómo impactan la vida de los colombianos?

Durante buena parte de su historia, las cajas de compensación familiar han estado enfocadas principalmente en la entrega del subsidio monetario a los trabajadores. Sin embargo, con el paso de los años, estas organizaciones han experimentado una transformación profunda y hoy constituyen una de las redes de protección social más extensas del país, con capacidad para acompañar a millones de personas en momentos decisivos de sus vidas, como la búsqueda de empleo, la compra de vivienda, la educación de los hijos o el cuidado de los adultos mayores.

Actualmente, el Sistema de Compensación Familiar está conformado por 42 cajas que operan en todo el territorio nacional. A través de ellas, cerca de 10,8 millones de trabajadores afiliados y 9,8 millones de beneficiarios acceden a servicios de empleo, vivienda, salud, educación, recreación, cultura, turismo social y crédito, entre otros.

Su alcance cobra especial relevancia en un país marcado por desafíos como la informalidad laboral y las brechas territoriales. El sistema tiene presencia en el ciento por ciento de los municipios donde existan trabajadores afiliados, incluyendo más de 670 municipios rurales y rurales dispersos en los que la oferta institucional es limitada.

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“Las Cajas de Compensación Familiar son una de las redes de protección social más grandes del país. Su principal fortaleza es que articulan crecimiento económico y bienestar social. Nacen del trabajo formal, pero sus beneficios se extienden a las familias y contribuyen a reducir brechas de ingreso, ampliar oportunidades y generar movilidad social”, explicó Adriana María Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas.

A lo anterior se suma un componente solidario que ha sido clave para la sostenibilidad del modelo. Los aportes de las grandes y medianas empresas contribuyen a financiar servicios y beneficios para más de 850.000 micro y pequeñas empresas afiliadas, fortaleciendo así el acceso a oportunidades en distintas regiones de Colombia.

“En un país con brechas territoriales tan marcadas en empleo e informalidad, las cajas llevan protección social, servicios e infraestructura a regiones donde la oferta estatal y privada suele ser limitada”, agregó Guillén.

Apuesta integral

El impacto de las cajas se refleja en indicadores que muestran su alcance, pero también en historias que evidencian cómo sus servicios transforman la vida cotidiana de las familias. Solo en 2025 cerca de 5 millones de personas recibieron la cuota monetaria; 53.000 hogares accedieron a subsidios de vivienda y las agencias de empleo registraron más de 1,25 millones de vacantes, logrando la colocación laboral de 665.000 personas. Además, cientos de miles de trabajadores y buscadores de empleo fortalecieron sus competencias mediante procesos de capacitación.

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Uno de estos beneficiarios es Luis Felipe Calderón, afiliado a una caja de compensación en Villavicencio, Meta, quien encontró en la agencia de empleo acompañamiento para fortalecer su perfil profesional y recuperar la confianza necesaria para regresar al mercado laboral. “Cuando estaba buscando trabajo sentía muchas dudas sobre cómo volver a competir en el mercado laboral. Gracias a la orientación, las capacitaciones y las herramientas que recibí, pude fortalecer mi perfil profesional y prepararme mejor para las oportunidades que se presentaban. Ese acompañamiento fue clave para recuperar la confianza y volver a creer en mis capacidades”, recordó.

Hoy, asegura que el valor de estos programas va más allá de una vacante. “No se trata solo de encontrar empleo, sino de sentir que hay una institución que te acompaña en momentos difíciles y que ayuda a las familias a construir estabilidad y bienestar”, afirmó.

Más oportunidades para las familias

La educación también ocupa un lugar central en la oferta social del sistema. Durante el último año, más de 202.000 niños participaron en programas de atención integral a la primera infancia y cerca de 239.000 estudiantes hicieron parte de la Jornada Escolar Complementaria. A esto se suman programas de formación, acceso a bibliotecas, actividades culturales y entrega de útiles escolares.

La formación permanente es precisamente uno de los beneficios que destaca Iván González, arquitecto afiliado a una caja de compensación en Cundinamarca. Además de acceder a programas de recreación y turismo social junto a su familia, recientemente cursó un diplomado en inteligencia artificial que fortaleció sus competencias profesionales.

“Lo que más valoro es que la caja acompaña a las personas en diferentes etapas de su vida, ofreciendo alternativas para el bienestar, la formación y el desarrollo personal. Es una entidad que genera oportunidades reales para las familias colombianas”, dijo.

Los resultados muestran que el impacto va más allá de la asistencia social. “Las cifras reflejan cómo el sistema acompaña decisiones fundamentales de los hogares colombianos: conseguir empleo, acceder a una vivienda, apoyar la educación de los hijos, cuidar la primera infancia o disfrutar de espacios de bienestar y desarrollo personal”, señaló Guillén.

Todo un ecosistema al que se suma el aporte en salud. Las EPS vinculadas a las cajas realizaron más de 106 millones de atenciones durante el último año, equivalentes al 44,5 por ciento de las registradas en el país. Así mismo, las IPS del sistema atendieron a 12,7 millones de personas en 282 sedes.

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La recreación, el deporte, la cultura y el turismo social complementan esta oferta integral. Los servicios recreativos registraron más de 2 millones de usos mensuales promedio, mientras que las bibliotecas atendieron cerca de 596.000 usuarios cada mes. Para Karol Vanessa Estévez, emprendedora de San Gil, Santander, estos programas han sido determinantes para el bienestar de su familia. “Como madre emprendedora me da tranquilidad saber que mis hijos tienen acceso a espacios seguros para aprender, divertirse y desarrollar sus talentos. Más que servicios, las cajas brindan oportunidades y nos ayudan a construir un mejor futuro para nuestros hijos”, aseguró.

Modelo que evoluciona

De cara al futuro, las cajas de compensación enfrentan nuevos desafíos. La transformación digital, el envejecimiento poblacional y la persistencia de la informalidad laboral exigen respuestas cada vez más innovadoras y flexibles.

Por ello, el sistema avanza en la modernización de sus servicios, el uso de analítica de datos y el fortalecimiento de programas orientados al cuidado, la salud y el bienestar de las familias. La necesidad de ampliar la protección social también se refleja en el crecimiento de los afiliados voluntarios: durante el último año, los independientes y pensionados vinculados al sistema aumentaron 46 por ciento, al alcanzar cerca de 571.000 personas.

“Frente a la informalidad, que sigue siendo el mayor desafío estructural del país, las cajas actúan como puente entre la formalidad y el acceso a beneficios sociales”, afirmó Guillén. Esa capacidad de adaptación explica buena parte de su vigencia. Lo que nació hace más de medio siglo para administrar un subsidio familiar se ha convertido en una infraestructura social que conecta empleo, educación, salud, vivienda y bienestar. Una red que opera silenciosamente en las ciudades y regiones del país, y que hoy acompaña a millones de colombianos en algunas de las decisiones más importantes de sus vidas.

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