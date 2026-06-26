Alianzas que multiplican los beneficios de las cajas de compensación. ¿De qué se trata?

Diana Carolina Forero, 20 años, se animó a preguntar por el subsidio para compra de vivienda en su caja de compensación. Dudaba que con el salario que recibía en ese momento y siendo tan joven pudiera obtener el beneficio. Sin embargo, todo salió a su favor. Recibió el subsidio y gracias a la alianza de la caja con entidades financieras logró el crédito, compró casa y le dio un hogar digno a su papá, un hombre de la tercera edad que para aquel entonces dependía prácticamente de ella.

Hoy, diez años después, nuevamente gracias a su caja de compensación, accedió a un curso de ofimática que dura 40 horas. María Angélica Agudelo ha disfrutado de otro tipo de beneficios. Su caja le gira 70.000 pesos mensuales por cada uno de sus hijos, dinero que puede reclamar en efectivo o gastar en cualquier comercio a través de su tarjeta de servicios. Además, pudo inscribir a sus hijos en cursos vacacionales y deportivos, y acceder a cupos para cursos de preIcfes.

En temas de salud las cajas también hacen la diferencia para muchos colombianos. Uno de ellos es Santiago Siza, quien accedió a medicina prepagada con una tarifa preferencial por estar afiliado a una caja, un beneficio que también aplica para la compra de medicamentos. Camilo Turriago y su esposa Sofía Parra aprovecharon la alianza que tiene la caja de compensación Cofrem del Meta con la fundación ‘Yo amo a alguien con TDAH’ para ayudar a su hijo Emilio, diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, una condición que cada vez afecta a más niños y adolescentes del país. Generalmente, la mensualidad para acceder a este tipo de tratamientos supera los 260.000 pesos, pero gracias al convenio de la caja los afiliados reciben un 50 por ciento de descuento.

Todas estas historias tienen algo en común: demuestran que las alianzas que tienen las cajas de compensación con otro tipo de compañías o entidades se traducen en un impacto real en la vida de las personas. Ya sea en vivienda, educación o salud, a lo largo de su historia las cajas han construido una red de aliados que permite ir más allá de los servicios básicos.

Colsubsidio, por ejemplo, tiene 443 convenios y más de 16.000 puntos de venta que permiten a los afiliados acceder a descuentos en vestuario, calzado, restaurantes y almacenes por departamentos. Entidades como Colsanitas, la Universidad de los Andes, TEC Alianza y Tiendas Ara ofrecen beneficios especiales. Compensar también ha hecho alianzas con Cine Colombia, Maloka, Mundo Aventura y diferentes universidades.

Por su parte, Cofrem tiene más de 70 alianzas, gran parte de ellas dedicadas a la salud. De acuerdo con Héctor Orlando Solano, su director, el objetivo es apoyar a las familias del departamento con tarifas asequibles para el acceso a servicios que no siempre están cubiertos por las EPS o que toman tiempo para lograr una cita.

En Colombia, actualmente el sistema protege y atiende a cerca de 20,6 millones de personas entre afiliados y beneficiarios, y aunque las cajas de compensación tienen una infraestructura robusta, las alianzas han demostrado ser un apoyo importante para ampliar la cobertura de servicios y consolidar un ecosistema más integral.