Nación
Cajas de compensación en Colombia: ¿quiénes pueden afiliarse y hasta qué edad?
Los beneficios de esta herramienta de apoyo social se convierten en un aliado de superación para los trabajadores colombianos.
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25 de marzo de 2026, 1:48 p. m.
Dentro de los beneficios, le permitiría a muchos trabajadores acceder a una vivienda propia. Foto: Getty Images
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