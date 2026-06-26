Esta es la caja de compensación más grande del Atlántico: beneficia a más de 600 mil personas

Durante 68 años Comfamiliar Atlántico ha operado como uno de los engranajes silenciosos del desarrollo del departamento. Hoy, bajo la dirección de Herber Mantilla, esa maquinaria no solo se mantiene en marcha, también se está recalibrando para responder a una pregunta que pocas instituciones de su tipo se han atrevido a formular en voz alta: ¿qué pasa si una caja de compensación decide abrirles las puertas a las empresas que la sostienen?

El balance social 2025 ofrece una respuesta parcial a esa ambición: la entidad cerró el año con ingresos totales por 386.269 millones de pesos –un crecimiento del 9,5 por ciento– y un activo institucional que supera los 407.000 millones de pesos. Detrás de esas cifras hay 601.109 personas beneficiadas, 19.536 empresas aportantes y más de 2,2 millones de cuotas monetarias entregadas.

Para Mantilla, los números no son un logro en sí mismos: “El 95 por ciento de nuestra población afiliada devenga menos de cuatro salarios mínimos, lo cual nos dice que estamos llegando exactamente a quienes más nos necesitan, y que cada peso que gestionamos tiene un impacto real en la vida cotidiana de las personas”.

Y es que Comfamiliar Atlántico ya no se concibe únicamente como prestadora de servicios sociales, aunque en ese frente los números hablan por sí solos: más de 123.000 subsidios educativos otorgados, 7.047 personas colocadas laboralmente con un crecimiento del 48 por ciento frente al año anterior, y 162 familias que en 2025 cumplieron el sueño de acceder a vivienda propia.

Herber Mantilla, director administrativo de Comfamiliar Atlántico entregó detalles. Foto: Suministrada - API

La apuesta de fondo es más estructural: “El bienestar de las familias y el crecimiento de las empresas no son objetivos separados, son las dos caras de la misma moneda. Cuando las empresas crecen, generan empleo. Cuando hay empleo de calidad, las familias prosperan”, advirtió Mantilla.

Esa convicción encontró su expresión más concreta el 28 de abril de 2026, cuando Comfamiliar Atlántico y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) suscribieron un convenio de cooperación que no tiene precedentes en el Caribe colombiano: por primera vez, una caja de compensación de la región firmó una alianza con el principal gremio exportador del país para fortalecer la capacidad internacional de sus empresas afiliadas.

El dato que motivó el movimiento es revelador. Aproximadamente el 30 por ciento de las 681 empresas exportadoras del Atlántico son afiliadas a Comfamiliar, una masa crítica que la caja decidió dejar de ignorar. “Queremos que más empresas del Atlántico tengan la oportunidad real de internacionalizarse, que más que un privilegio de unos pocos, sea una posibilidad concreta para cualquier mipyme con potencial y con ganas de crecer”, afirmó Mantilla.

El programa arranca con un diagnóstico exportador individualizado para cada empresa participante, avanza con acompañamiento técnico personalizado según su nivel de madurez y cierra con un plan exportador propio y un evento de visibilidad ante aliados estratégicos, entidades gubernamentales y cámaras binacionales.

A ese músculo se suma Comfomento, el programa de fortalecimiento empresarial de la entidad, que ofrece intervenciones de hasta 12 meses y 50 horas por empresa que incluyen finanzas, marketing digital, modelo de negocio y mentoría, con resultados medibles en ventas y productividad. En 2026 el programa proyecta pasar de 60 a 200 mipymes beneficiadas, en alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Universidad Simón Bolívar.

La Agencia de Empleo, con su SkillLab –presentado como el espacio de evaluación más innovador del Caribe– y los más de 10.000 millones de pesos proyectados en infraestructura para 2026 completan un ecosistema orientado a convertir a Comfamiliar en el aliado estratégico del empresariado del Caribe colombiano.

Con presencia en 13 municipios del Atlántico y una inversión social que en 2025 superó los 220.000 millones de pesos, esta caja de compensación lleva casi siete décadas construyendo bienestar desde adentro. Ahora intenta, por primera vez, construirlo hacia afuera. Y Mantilla lo resumió sin rodeos: “Queremos que cada empresa afiliada sienta que Comfamiliar no es una obligación, es una ventaja competitiva”.

*Contenido elaborado con el apoyo de Comfamiliar Atlántico