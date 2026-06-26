Más allá de los subsidios: así funciona la red de servicios de esta caja de compensación en beneficio del Cesar

En 1968, cuando el Cesar apenas comenzaba su historia como departamento, la Caja de Compensación Familiar del Cesar, inició operaciones con 30 empresas afiliadas y poco más de 300 trabajadores. Hoy, 58 años después, Comfacesar reúne a más de 10.000 empresas afiliadas, más de 126.000 trabajadores y cerca de 300.000 beneficiarios entre afiliados y sus familias, consolidándose como uno de los principales actores sociales y económicos de la región.

Su evolución refleja también la transformación del papel de las cajas de compensación en Colombia. Más allá de administrar subsidios, las Cajas han ampliado su alcance hacia modelos integrales de bienestar que conectan empleo formal, vivienda, educación, salud y desarrollo social.

“Las cajas de compensación convierten los aportes de las empresas en oportunidades concretas para las familias. Cuando esa conexión funciona, el empleo formal se convierte también en una herramienta de movilidad social”, afirmó Frank Montero, director administrativo de Comfacesar.

Frank Montero, director administrativo de Comfacesar. Foto: Comfacesar - API

Con su llegada a la dirección en 2018, la entidad emprendió un nuevo rumbo enfocado en modernización organizacional, expansión territorial, sostenibilidad, transformación digital y fortalecimiento de programas sociales. Bajo esta gestión, Comfacesar ha ampliado su capacidad institucional y financiera, fortaleciendo proyectos con impacto directo en las comunidades del Cesar y la región Caribe.

Uno de los frentes más relevantes ha sido vivienda y desarrollo territorial. Durante los últimos años, la Caja ha participado en más de 3.000 soluciones habitacionales entre subsidios, mejoramientos, proyectos propios y gerencias integrales para iniciativas públicas y privadas, facilitando el acceso a vivienda digna para miles de familias.

A ello se suman proyectos de energización rural sostenible que han beneficiado a más de 1.500 familias en municipios del Cesar y La Guajira mediante la instalación de paneles solares, especialmente en comunidades con limitaciones históricas de acceso a servicios básicos.

En los últimos años, la caja ha participado en más de 3.000 soluciones habitacionales entre subsidios, mejoramientos y proyectos propios. Foto: Comfacesar - API

En salud, Comfacesar fortaleció la operación y reapertura de su IPS, ampliando la prestación de servicios en medicina general, especialidades, odontología, laboratorio clínico, programas de promoción y prevención y medicina laboral, consolidando una red propia de atención orientada al bienestar integral de los afiliados y sus familias.

El fortalecimiento social también se ha concentrado en la primera infancia. En articulación con el ICBF, la Caja desarrolla desde el 2023 el programa de Acompañamiento a Hogares Comunitarios y Centros de Desarrollo Infantil, que ha beneficiado hasta la fecha a más de 21.500 niños y niñas en 12 municipios del Cesar mediante estrategias de acompañamiento nutricional, pedagógico, emocional y familiar.

Uno de sus pilares más importante ha sido el de la educación. A través del Colegio Comfacesar “Rodolfo Campo Soto”, la empresa se ha consolidado como uno de los referentes académicos de la región, impulsando procesos de bilingüismo y fortalecimiento curricular orientados a estándares de calidad y formación integral.

Esta expansión institucional ha estado acompañada por importantes inversiones en infraestructura y tecnología. Entre ellas se destaca el Centro Recreacional Buenavista en Pueblo Bello Cesar y el Centro de Experiencias Virtuales, concebido como una plataforma de acceso y modernización para ampliar progresivamente la cobertura de los servicios mediante herramientas digitales y atención virtual.

El acceso a vivienda es uno de los principales pilares de Comfacesar. Foto: Comfacesar - API

En 2025, además, Comfacesar implementó por primera vez en su historia el sistema de afiliación web para trabajadores individuales, afiliaciones masivas y beneficiarios, facilitando trámites y fortaleciendo el acceso digital a los servicios.

La Caja también ha fortalecido su presencia territorial con sedes y Unidades Integrales de Servicio en municipios como Valledupar, Aguachica, Bosconia, Codazzi, El Copey, La Jagua de Ibirico y La Loma, acercando oportunidades y servicios a miles de trabajadores y sus familias.

Sus proyectos de energización han beneficiado a más de 1.500 familias. Foto: Comfacesar - API

Los resultados sociales han estado respaldados por un crecimiento financiero sostenido. Entre 2018 y 2026, el patrimonio de Comfacesar aumentó 172%, alcanzando los 128.922 millones de pesos, fortaleciendo así su capacidad de inversión en programas sociales, infraestructura e innovación.

En un departamento cuya economía ha transitado de la dependencia minera hacia una mayor diversificación productiva, organizaciones como Comfacesar han desempeñado un papel silencioso pero determinante en la construcción de capital humano, cohesión social y desarrollo territorial, ampliando oportunidades y promoviendo un desarrollo más sostenible para el Cesar.

*Contenido elaborado con el apoyo de Comfacesar.