¿Conoce todos los servicios que presta su caja de compensación? Descubra cómo aprovechar mejor todos sus beneficios

Las cajas de compensación mueven en Colombia miles de millones de pesos al año, tienen infraestructuras que compiten con las de cualquier empresa privada grande, y ofrecen un amplio catálogo de servicios. Sin embargo, la mayoría de sus afiliados no los usa por desconocimiento.

Así le sucedió a Hugo Osorio. Durante años, su empresa florícola del oriente antioqueño, Hydraflora SAS, estuvo afiliada a una caja de compensación sin sacarle más provecho que el subsidio familiar y algún descuento recreativo. Pero eso cambió. “Hydraflora tiene muchos hitos importantes y uno de ellos es el antes y el después de Comfama”, señaló el gerente general de la compañía, que hoy exporta hortensias a 18 países y compra el 55 por ciento de su inventario a pequeños productores locales que no tienen acceso directo a mercados internacionales.

Todo llegó por un camino inesperado. Como presidente del Grupo Geffa, un gremio de floricultores afiliado a Fenalco Antioquia, Osorio empezó a acercarse con más seriedad a Comfama. Le asignaron un asesor, y a través de ese vínculo descubrió lo que ya existía, pero nadie le había mostrado: la Plataforma Agro, un programa que conecta a las mipymes del sector agropecuario y agroindustrial con asesoría técnica especializada, análisis de suelos, interpretación climatológica, acceso a ferias internacionales y formación a través de la escuela agTech del Cesde; y cuyo propósito es consolidar una clase media en la ruralidad bajo una lógica sostenible y regenerativa.

Hydraflora ya participó en dos misiones internacionales con la plataforma, en una feria en Estados Unidos en 2024 y una misión técnica y comercial a Brasil en 2025. Accedió también a análisis de laboratorio subsidiados para el estudio de suelos y material vegetal, y adelanta hoy con la Universidad Nacional (sede Medellín) una investigación sobre patrones fitosanitarios en el cultivo. “Hacer estos programas de forma independiente no sería posible por los costos que tiene”, reconoció Osorio.

Ahora bien, lo que este empresario encontró no es un caso aislado, es la regla de un sistema que opera en silencio a pesar de su impacto en la sociedad. Por ejemplo, Compensar lleva 25 años con el programa Enlaces, orientado a la inclusión social de personas con discapacidad intelectual entre los 3 y los 55 años, con formación para el empleo en alianza con el Sena y acompañamiento al emprendimiento. Ha beneficiado a más de 18.000 personas y sus familias.

Cafam trabaja en la misma dirección con el programa Pide, enfocado en la inclusión laboral de personas con discapacidad o condiciones de diversidad con intermediación, ajustes razonables en los puestos de trabajo y formación para las empresas que los reciben. Ya suma más de 400 beneficiarios.

Y Comfenalco Antioquia le apuesta a la innovación. En 2026 se presentó al evento FeliSSTmente con un robot humanoide de 1,35 metros que lidera pausas activas en sus sedes e integra inteligencia artificial a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, el primero de su tipo en el país. Al final, todas esas iniciativas existen, funcionan y ayudan a sus beneficiarios a crecer. “Hoy nosotros vemos a Comfama como un aliado estratégico potente”, reconoció Osorio.