Tras terremoto en Colombia, Hidroituango desmiente trino de Petro

La Central Hidroeléctrica Ituango (Hidroituango) respondió al mensaje publicado en X por el expresidente Gustavo Petro.

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En el marco del terremoto registrado en Colombia este 10 de agosto de 2026, Petro escribió, junto con el video de un edificio colapsando: “Es la misma falla que pasa debajo de la represa de Hidroituango, favor hacer públicos los informes sobre su estabilidad”.

En respuesta a tal mensaje, Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cargo de la operación de Hidroituango, respondió: “EPM brinda un parte de tranquilidad sobre el estado de la infraestructura de Hidroituango. Los principales frentes de obra se encuentran en buen estado y funcionando con normalidad. Tanto la central subterránea y su casa de máquinas como las principales obras a cielo abierto, la presa y el vertedero no tuvieron ninguna afectación estructural tras el sismo registrado esta mañana”.

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Agregó: “Expertos estructurales y de gestión del riesgo realizaron una revisión exhaustiva en la central de generación y no se encontraron averías ni otra clase de afectaciones, lo que reafirma los altos estándares de calidad de su construcción, que permiten una operación segura, incluso en condiciones como las del sismo que se presentó hoy. Ante la percepción del evento sísmico en los campamentos y obras principales del Proyecto, el Centro de Monitoreo Técnico (CMT) activó de manera inmediata los protocolos de revisión de los sistemas de instrumentación geotécnica, geodésica, sismológica, radares, hidrometría y circuito cerrado de televisión (CCTV). Como resultado de estas verificaciones, los sistemas de monitoreo presentan un comportamiento dentro de los parámetros esperados y acordes con las condiciones de diseño”.

“De manera complementaria, se realizaron inspecciones visuales en los diferentes frentes de obra, sin evidenciar afectaciones en la infraestructura asociadas al evento telúrico. El Centro de Monitoreo Técnico (CMT) de Hidroituango recoge, analiza y gestiona la información suministrada por más de 3.600 instrumentos durante las 24 horas al día, los 7 días de la semana; entre ellos se cuenta con tecnologías de sismología que analizan posibles vibraciones y eventos sísmicos. La ausencia total de daños tras este temblor ratifica la excelencia constructiva y la solidez técnica de la obra, garantizando la continuidad operativa y la protección de la comunidad ante este tipo de contingencias naturales”, acentuó EPM.

Asimismo, puntualizó: “EPM hace un monitoreo permanente de las condiciones de la central y cualquier novedad se comunicará oportunamente a través de los canales oficiales. La Empresa reitera su compromiso con la seguridad de las personas, la rigurosidad técnica, la transparencia y la oportunidad de la información emitida. Así mismo, hace un llamado a la ciudadanía para que se informe y comparta información suministrada únicamente por fuentes oficiales y organismos de gestión del riesgo”.

EPM publicó imágenes de la revisión a Hidroituango, adelantada este 10 de agosto de 2026:

Registro fotográfico de la inspección que se hizo a Hidroituango este 10 de agosto de 2026. Foto: Foto de EPM suministradas a SEMANA

Registro fotográfico de la inspección que se hizo a Hidroituango este 10 de agosto de 2026. Foto: Foto de EPM suministradas a SEMANA

Registro fotográfico de la inspección que se hizo a Hidroituango este 10 de agosto de 2026. Foto: Foto de EPM suministradas a SEMANA

Tragedia con 111 muertos

El presidente Abelardo De La Espriella declaró este lunes la “situación de emergencia” en Colombia tras el terremoto más fuerte de la última década, que dejó 111 muertos, 87 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.

A primera hora de la mañana, las principales ciudades del oeste del país vivieron momentos de pánico, con miles de personas evacuadas mientras edificios se derrumbaban o sufrían graves daños.

El sismo de magnitud 7.4 ocurrió a las 7:34 a. m. (hora local), según el Servicio Geológico Colombiano y el de Estados Unidos.

Quedó “colapsado el primer piso, los muros abajo, escaleras abajo, los locales están en mal estado, unos muros cayeron en el parqueadero y destrozaron varios carros”, dijo Diego Morales, habitante de un edificio que colapsó en Cali, una de las ciudades más afectadas.

Durante el prolongado terremoto “nos resguardamos debajo de una columna (...) y vimos a los vecinos bastante alterados”, explicó. El epicentro se registró cerca de San José del Palmar, en Chocó, una región pobre que por el momento informó una cifra de 12 muertos.

“No hay energía, no hay wifi, no hay agua. Hay muchos edificios rotos, con grietas. Hay otras (edificaciones) caídas por completo (...). Fue impresionante”, expresó el odontólogo Julián Peña en Quibdó, capital del Chocó.

Según el último balance del presidente De La Espriella, que asumió en su cargo el viernes, además de las víctimas hay 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados y 52 instituciones educativas afectadas.

Seis aeropuertos sufrieron problemas en su infraestructura y quedaron sin operación para vuelos comerciales, precisó.

“El Gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite”, dijo desde Bogotá, desde donde lidera la atención a la emergencia.

“Momentos de angustia”

El sismo revive la tragedia del fuerte terremoto de 1999 que dejó casi 1.200 muertos en la zona cafetera.

En Pereira, capital de Risaralda, hay “muchas personas lesionadas”, otros “atrapados en medio de los escombros” y “la situación es crítica”, informó el alcalde Mauricio Salazar, en entrevista con SEMANA.

En la vecina Manizales, una de las torres de su emblemática catedral se desprendió. “Hay muchísimos edificios con daños estructurales o en sus fachadas. En este momento el tránsito está colapsado; la gente no quiere regresar a sus casas por temor a una réplica”, expresó Jaime Zuluaga, un administrador de 50 años en esa ciudad.

Presidentes de varios países como México, Chile y El Salvador han ofrecido ayuda. También lo hizo Israel, en medio de la reanudación de las relaciones diplomáticas.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, afirmó que la Unión Europea movilizó a su servicio satelital Copernicus para colaborar en las operaciones de rescate.

Por su lado, Shakira, la célebre cantante barranquillera, escribió un sentido mensaje en X: “Mi corazón está (...) con las familias que están pasando momentos de angustia”.

“Demasiado fuerte”

En Cali hay al menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas dentro, según las autoridades locales.

“Estamos haciendo todas las labores pertinentes para sacar a la gente con vida (...) Ha venido mucha gente, con dotaciones, con comida, ayudando a los bomberos, ayudando a las personas”, dijo Andrés Felipe Mejía, un rescatista voluntario en Cali.

También colapsó un “70 % de la infraestructura” del principal hospital público de la ciudad del Pacífico. “Muchos nervios, mucha intensidad, fue bastante fuerte”, expresó David Rivilla, en la tercera ciudad del país.

En el municipio chocoano San José del Palmar, epicentro del temblor, aún no se registran muertos. “Fue demasiado fuerte y largo. Hay muchos daños materiales, viviendas agrietadas, pero gracias a Dios no hubo pérdidas de vidas humanas o heridos”, dijo León Fabio Marín, alcalde del municipio.

En Bogotá, los edificios fueron evacuados y cientos de personas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas. Muchas estaban con sus mascotas.

Pese a la alarma, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró a Blu Radio que en la capital solo se han reportado grietas superficiales en casas y edificios.

El fútbol también se vio afectado. Los partidos programados para esta semana fueron aplazados tras el terremoto, así como dos partidos en Colombia por las copas Libertadores y Sudamericana.

El sismo fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana, Quito, y en diversas provincias de Panamá, así como en algunas regiones de Venezuela.

El 24 de junio, un doble sismo de magnitudes 7.2 y 7.5 causó más de 6.000 muertos y destrucción en Venezuela.