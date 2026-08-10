Grupo Éxito y Fundación Éxito entregarán ayudas alimentarias a familias afectadas por el sismo

Tras el sismo registrado este lunes, 10 de agosto, en distintas regiones del país, Grupo Éxito y Fundación Éxito anunciaron una primera fase de atención humanitaria para acompañar a las familias afectadas, con prioridad en la población materno-infantil.

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En esta etapa, Fundación Éxito entregará paquetes alimentarios a 3.500 familias de San José del Palmar, en Chocó, Cali, Pereira y Manizales. La atención estará enfocada en hogares que requieren apoyo inmediato y será coordinada junto con aliados territoriales y autoridades locales.

La organización también habilitó canales de donación para ampliar el alcance de la ayuda. Entre el 10 de agosto y el 15 de septiembre, los colombianos podrán realizar aportes mediante Góticas en las cajas de los almacenes Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter, así como a través de la página web de Fundación Éxito.

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Según Diana Pineda, directora ejecutiva de Fundación Éxito “Las emergencias suelen afectar con mayor fuerza a las mujeres gestantes, las madres lactantes y los niños y niñas en primera infancia. Por eso, actuar con rapidez y garantizar el acceso a alimentos nutritivos es fundamental para proteger su salud y bienestar. Hoy más que nunca debemos unir esfuerzos para acompañar a estas familias y asegurar que cuenten con el apoyo necesario para salir adelante”.

Con esta iniciativa, Grupo Éxito busca sumar esfuerzos para atender las necesidades de las comunidades afectadas por el movimiento telúrico y contribuir al bienestar de las familias durante la emergencia.