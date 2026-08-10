Duppla cierra ronda de inversión por USD$60 millones para ampliar su modelo de acceso a vivienda

Duppla, startup colombiana de financiación alternativa de vivienda, cerró una nueva ronda de inversión por aproximadamente USD$60 millones entre deuda y capitalización, con la que busca acelerar la expansión de su modelo de “compra mientras arriendas” (rent-to-own) en Colombia.

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La operación fue liderada por un fondo de Patria Investments y contó con la participación de Skandia Planeación Financiera, Cometa, Grupo Pegasus y Nazca, además de otros inversionistas nacionales e internacionales. Para Patria, esta transacción representa su primera inversión de venture capital en Colombia.

Los recursos permitirán a Duppla fortalecer su capacidad de financiación de vivienda y su plataforma de inversión en renta residencial, además de ampliar la cobertura de su modelo, que busca atender a personas que no logran acceder al crédito hipotecario tradicional.

A través del esquema rent-to-own, Duppla adquiere una vivienda y la entrega en arriendo al cliente, mientras lo acompaña durante varios años en la construcción del historial financiero necesario para acceder posteriormente a un crédito hipotecario y convertirse en propietario.

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Actualmente, la compañía opera en Bogotá y municipios aledaños y ha acompañado a más de 300 familias en la adquisición de vivienda. Con la nueva inversión, proyecta ampliar su capacidad de financiación y cobertura geográfica.

Según la empresa, el 64% de sus clientes son mujeres y el modelo tiene un enfoque especial en trabajadores independientes y familias jóvenes. La compañía busca así ampliar las alternativas para hogares que, pese a contar con capacidad de pago, enfrentan barreras para reunir la cuota inicial o cumplir los requisitos del sistema hipotecario tradicional.