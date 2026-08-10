‘Bribón’ busca ampliar el mercado internacional del tabaco colombiano en Intertabac

Bribón participará por tercera vez consecutiva en Intertabac, feria del sector del tabaco que se realizará del 15 al 17 de septiembre en Messe Dortmund, Alemania. La compañía llega después de recibir 90 puntos de Cigar Lovers Magazine, de Suiza, y de comenzar operaciones en Canadá.

“Bribón nace en el 2017 con el objetivo de posicionar a Colombia en el mundo del tabaco premium internacionalmente. Y al Bribón lo define su rebeldía, su osadía y las ganas de hacer las cosas bien, y pasarla muy bien al mismo tiempo”, afirmó Juan Camilo Rodríguez, fundador y CEO.

Bribón lleva el tabaco colombiano a su tercera cita en Intertabac Foto: Suministrada / Bribón - API

La internacionalización comenzó en 2025 con exportaciones a Alemania, Suiza y Turquía. En 2026, el volumen enviado a esos mercados aumentó cerca de un 90 % frente a todo 2025. Canadá se incorporó recientemente.

Rodríguez señaló el trabajo para recuperar variedades históricas de tabaco negro, como la cubita y la García, mediante proyectos en Montes de María, Santander y Huila. La producción se trasladó hace casi tres años a Barichara, donde también se forman mujeres torcedoras.

La empresa desarrolla cultivos experimentales de tabaco capa y prácticas de fermentación. “La fermentación es esa etapa intermedia que convierte una materia prima en un producto de lujo, tal como ha pasado con el café, el ron o el chocolate colombianos. Colombia siempre ha sabido cultivar; lo que estamos construyendo ahora es esa etapa intermedia que le falta al tabaco para convertirse en un producto verdaderamente premium”.

En Intertabac, Bribón ocupará el stand B22 del Hall 4 y buscará contactos con distribuidores de Asia y África. Rodríguez considera que la participación permite continuar el proceso de aprendizaje y profesionalización iniciado en las ediciones anteriores.