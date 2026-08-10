Dale habilita botón de donación a la Cruz Roja para apoyar a afectados por el terremoto

Tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes, 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, Dale, la billetera digital de Grupo Aval, habilitó en su aplicación un botón de donación directa a la Cruz Roja Bogotá para apoyar la atención de las comunidades afectadas.

🔴 Terremoto sacude a Colombia EN VIVO: presidente Abelardo De La Espriella llegó a Cali para atender la emergencia

A través de esta herramienta, los usuarios podrán realizar aportes desde su celular y destinar el monto que deseen a las labores de asistencia humanitaria que adelanta la Cruz Roja Colombiana frente a la emergencia.

“Colombia nos necesita unidos y Dale! quiere ser un puente entre la solidaridad de los colombianos y quienes hoy más lo necesitan”, señaló José Manuel Ayerbe, CEO de Dale.

Para realizar la donación, los usuarios deben ingresar a la aplicación, ubicar el botón correspondiente a la Cruz Roja Colombiana, seleccionar el monto que desean aportar y completar el proceso. Los recursos serán canalizados a través de la Cruz Roja Bogotá para respaldar las acciones de respuesta ante la emergencia.

En medio de lágrimas, alcalde de Pereira anunció toque de queda, suspensión de clases, urgencia manifiesta y otras medidas tras terremoto

La compañía señaló que la iniciativa busca facilitar que más colombianos puedan contribuir de manera rápida y segura a la atención de las personas afectadas por el terremoto.

Con esta herramienta, Dale pone su plataforma digital a disposición de la movilización solidaria y busca reducir las barreras para realizar aportes durante la emergencia, permitiendo que los usuarios puedan apoyar las labores humanitarias directamente desde sus celulares.