La apuesta del Grupo Aval en billeteras digitales ya tiene 10% de ese mercado. Así va la competencia

José Manuel Ayerbe Osorio, CEO de dale!, explica que no arrancaron al mismo tiempo que sus competidores porque su estrategia inicial estuvo enfocada en digitalizar los productos financieros que tenían los bancos del Grupo (Bogotá, Occidente, AV Villas y Popular), y luego sí pasar a la billetera digital . “Fue una estrategia inversa”, explica y dice que dale! es el nombre comercial de Aval Soluciones Digitales, la Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos, (Sedpe) del conglomerado de la familia Sarmiento Angulo.

Al igual que sus competidores, en dale! le están apostando al promisorio mercado de los menores de edad que tienen entre 12 y 17 años y que cuentan con un número de celular. Ellos pueden descargar la aplicación, subir su tarjeta de identidad para enrolarse, les hacen una biometría facial y ya pueden enviar y recibir dinero, no solo dentro de dale! sino también a otros bancos u otras billeteras, sin costo. Hoy esta funcionalidad entre entidades competidoras la ofrecen gratuitamente todas las billeteras, pero la transferencia no es instantánea, sino que toma varias horas.

Al tiempo que admite que las billeteras digitales aún no son rentables, Ayerbe dice que no considera conveniente cobrar por las transacciones porque iría en contra de la filosofía de inclusión que promueven las Sedpes. “Cobrar no tiene sentido porque desincentiva el uso de las billeteras. Esto realmente es un servicio gratuito”, enfatiza y aclara que es un negocio en el que es muy difícil monetizar, aunque todos están haciendo esfuerzos por generar ingresos y en algún momento ser rentables.