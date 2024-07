Billeteras para criptomonedas: ¿qué diferencia hay entre una ‘hot wallet’, una ‘cold wallet’ y una ‘hardware wallet’?

“Tener una billetera virtual o digital es uno de los primeros pasos o requisitos para poder operar con criptomonedas y, para no cometer errores, es muy importante entender los diferentes formatos, sus pros y contras”, recomienda Ramiro Raposo de Bitwage , plataforma de pago de honorarios en criptomonedas y dólares digitales.

Hot wallets

Warm wallets

Las warm wallets , o billeteras tibias, están conectadas a internet y son accesibles mediante aplicaciones descargables. La autenticación en estas billeteras se realiza a través de una contraseña de 12 palabras clave o un número PIN, cuya custodia es responsabilidad exclusiva del usuario. Aunque no se recomienda almacenar fondos significativos en estas billeteras debido a su menor nivel de seguridad, son útiles para transacciones diarias.

Cold wallets

Las cold wallets , conocidas como billeteras frías, duras o de hardware, son dispositivos físicos como pendrives o memorias externas que no tienen conexión a internet. Este tipo de billetera ofrece un alto nivel de seguridad, ya que operan sin conexión, lo que minimiza el riesgo de hackeos. Sin embargo, la responsabilidad total de la custodia de las claves recae en el usuario, ya que no existe intermediación de un proveedor de servicios o banco.

Hardware wallet

Las hardware wallets , una subcategoría de las ‘cold wallets’, son dispositivos físicos diseñados específicamente para almacenar criptomonedas. Ejemplos conocidos incluyen Trezor y Ledger , que no solo permiten almacenar activos, sino también comprar criptomonedas, acceder a contenido educativo, entre otros servicios. Los precios de estos dispositivos varían entre 70 y 300 dólares. A pesar de su seguridad, es fundamental que los usuarios comprendan la importancia de la responsabilidad personal en la custodia de estos dispositivos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta algo: “Lo importante es recordar que a la hora de comparar, el proveedor no debería requerir que se tenga los activos en su plataforma, ya que no se tendría el control de los mismos. En varios países de Latinoamérica hemos vivido la experiencia que las entidades centralizadas se queden con nuestros fondos y eso no ocurriría si cada uno guardara sus valores sin intermediarios”, asegura Tania Lea, directora Azteco, plataforma que permite adquirir bitcoin en comercios u online.