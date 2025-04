¿La caída en la natalidad se relaciona con los decrecimientos en matrículas? Sí, pero no lo explica todo

A.E.: La caída en natalidad está relacionada con los decrecimientos en matrícula; sin embargo, su efecto no logra explicar del todo la variación presentada en la matrícula entre 2022 y 2023.

Esto indica que la pérdida de estudiantes se presenta en mayor medida en los grados más altos de la trayectoria y, en consecuencia, ligar la caída en la matrícula a un fenómeno netamente demográfico no responde la pregunta de la baja de estudiantes. La pregunta interesante para hacerse en estos momentos es porqué los estudiantes no están completando la trayectoria educativa, a dónde se están yendo y cómo el sistema educativo y la sociedad apoya para que los niños y jóvenes no abandonen el sistema.