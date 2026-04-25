Jóvenes colombianos recibirán un millón de pesos en mayo: Prosperidad Social anuncia fechas del beneficio

Prosperidad Social es una de las entidades más importantes del país, encargada de diseñar e implementar políticas públicas para combatir la pobreza, reducir la desigualdad y promover la inclusión social y productiva de poblaciones vulnerables. La entidad crea distintos programas de subsidios que hacen transferencias monetarias, para darle así asistencia a familias vulnerables del país.
Uno de los subsidios nuevos de la entidad fue el de ‘Jóvenes en Paz’, que es una política pública liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad, enfocada en la atención integral a jóvenes entre 14 y 28 años, que estén en situación de extrema pobreza, vulnerabilidad o riesgo de vinculación a redes criminales.
El programa busca prevenir la violencia ofreciendo transferencias monetarias condicionadas de hasta $1.000.000 mensuales y oportunidades educativas.
Recientemente, Prosperidad Social anunció la entrega de los recursos correspondientes al tercer ciclo de Jóvenes en Paz, que están siendo entregados desde el pasado 24 de abril.
Este dinero será otorgado a unos 9.593 jóvenes que cumplieron con los compromisos establecidos por el programa y quienes recibirán la transferencia monetaria. Para ello, la entidad realizará una inversión superior a 10.260 millones de pesos.
“En mayo se realizará la entrega de dos ciclos adicionales, lo que permitirá a la entidad ponerse al día en las transferencias dirigidas a los participantes del programa”, indicó el DPS.
Es importante que los beneficiarios de este subsidio estén atentos a los distintos canales de la entidad, dado que allí se revelará más información sobre las modalidades de pago y demás orientaciones.
Es importante tener en cuenta que este programa además ofrece una ruta integral de atención para contribuir a romper ciclos de violencia en comunidades vulnerables, favorecer la desvinculación de dinámicas criminales y promover el acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales.
El programa se desarrolla mediante la articulación de diferentes entidades. Prosperidad Social tiene a su cargo el componente de transferencias monetarias condicionadas.