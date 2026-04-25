Jóvenes colombianos recibirán un millón de pesos en mayo: Prosperidad Social anuncia fechas del beneficio

Prosperidad Social es una de las entidades más importantes del país, encargada de diseñar e implementar políticas públicas para combatir la pobreza, reducir la desigualdad y promover la inclusión social y productiva de poblaciones vulnerables. La entidad crea distintos programas de subsidios que hacen transferencias monetarias, para darle así asistencia a familias vulnerables del país.

Prosperidad Social arrancó pagos del segundo ciclo de Jóvenes en Paz: fechas y montos

Uno de los subsidios nuevos de la entidad fue el de ‘Jóvenes en Paz’, que es una política pública liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad, enfocada en la atención integral a jóvenes entre 14 y 28 años, que estén en situación de extrema pobreza, vulnerabilidad o riesgo de vinculación a redes criminales.

Jóvenes en Paz avanza con la entrega de su tercer ciclo de pagos, beneficiando a miles de jóvenes en condición de vulnerabilidad en el país. Foto: Eve - stock.adobe.com

El programa busca prevenir la violencia ofreciendo transferencias monetarias condicionadas de hasta $1.000.000 mensuales y oportunidades educativas.

Recientemente, Prosperidad Social anunció la entrega de los recursos correspondientes al tercer ciclo de Jóvenes en Paz, que están siendo entregados desde el pasado 24 de abril.

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Este dinero será otorgado a unos 9.593 jóvenes que cumplieron con los compromisos establecidos por el programa y quienes recibirán la transferencia monetaria. Para ello, la entidad realizará una inversión superior a 10.260 millones de pesos.

“En mayo se realizará la entrega de dos ciclos adicionales, lo que permitirá a la entidad ponerse al día en las transferencias dirigidas a los participantes del programa”, indicó el DPS.

Prosperidad Social destina más de 10.260 millones de pesos para apoyar a jóvenes que cumplen con los compromisos del programa Jóvenes en Paz. Foto: DPS

Es importante que los beneficiarios de este subsidio estén atentos a los distintos canales de la entidad, dado que allí se revelará más información sobre las modalidades de pago y demás orientaciones.

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Es importante tener en cuenta que este programa además ofrece una ruta integral de atención para contribuir a romper ciclos de violencia en comunidades vulnerables, favorecer la desvinculación de dinámicas criminales y promover el acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales.

El programa se desarrolla mediante la articulación de diferentes entidades. Prosperidad Social tiene a su cargo el componente de transferencias monetarias condicionadas.

Transferencias de hasta $1.000.000 mensuales buscan alejar a jóvenes de contextos de violencia y abrirles nuevas oportunidades. Foto: Prosperidad Social