SuperServicios impone costosa multa a Enel: deberá pagar $2.847 millones por distorsionar los precios de la energía

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso una multa de $ 2.847 millones contra la empresa de energía Enel Colombia tras encontrar irregularidades en las ofertas de precio de bolsa, lo que afectó el costo del servicio para los usuarios finales.

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Los hallazgos se hicieron después de un proceso administrativo de investigación en el que se logró evidenciar que esta conducta tuvo tres efectos concretos sobre el sistema:

Betania, el embalse operado por la compañía, quedó fuera del despacho económico, pese a que estaba lleno y tenía capacidad para generar.

Entraron plantas térmicas más costosas para cubrir la demanda que Betania podría haber atendido.

Como consecuencia de esto, el precio de bolsa de energía subió artificialmente. Las simulaciones realizadas por XM, el operador del sistema a solicitud de la SuperServicios, confirmaron que si la Central Hidroeléctrica Betania hubiera ofertado a un precio acorde con sus condiciones reales de operación, el precio de bolsa habría sido inferior en todos los períodos analizados.

De acuerdo con la SuperServicios, la investigación ayudó a determinar que la Central Hidroeléctrica Betania incurrió en conductas que distorsionaron el Mercado de Energía Mayorista (MEM) en tres aspectos.

En primer lugar, se logró evidenciar que la empresa presentó ofertas de precios elevadas que no guardaban relación con los costos variables de dicho recurso hídrico.

La entidad precisó que para el periodo en el que se realizó la evaluación, la planta operaba con niveles de embalse cercanos a su cuota máxima y se encontraba realizando vertimientos, condición que, bajo los principios de eficiencia económica, debió traducirse en precios de oferta significativamente inferiores a los registrados.

El segundo de los aspectos es que al ofertar precios que no reflejaban sus costos variables, la planta Betania fue desplazada del despacho nacional por unidades de generación de mayor costo.

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SuperServicios explicó que esto impidió que el mercado operara bajo el principio de “menor costo de prestación del servicio”, forzando la entrada de plantas térmicas más costosas para cubrir la demanda.

Finalmente, hubo una distorsión del precio de la bolsa ya que este comportamiento generó una señal de precio artificial en el Mercado de Energía Mayorista.

De hecho, en la investigación se realizaron simulaciones con las que se comprobaron que el precio de bolsa real fue superior al precio que se habría formado en un escenario de competencia eficiente, impactando los costos sistémicos de la energía.

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrión, expresó que con esta actuación administrativa no se busca limitar la autonomía empresarial, sino garantizar que los precios reflejen las condiciones reales de escasez o abundancia de los recursos.

De igual forma, hizo un llamado para que se fortalezcan todos los protocolos de cumplimiento regulatorio y adopten prácticas de oferta basadas en criterios técnicos verificables. Además, dejó en claro que los clientes siempre tienen que ser la prioridad.

“Los usuarios siempre están en el centro de nuestra gestión, tal y como lo ha solicitado el señor Presidente de la República, Gustavo Petro. Estamos fortaleciendo nuestras funciones de inspección, vigilancia y control a las empresas prestadoras para garantizar que no se generen costos ineficientes a los usuarios”, manifestó.