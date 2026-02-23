Cortes de luz en Bogotá, Cajicá, Cota y Soacha este lunes 23 de febrero: conozca las horas de la medida

Durante este lunes 23 de febrero, Enel Colombia adelanta trabajos correspondientes a las redes de suministro de energía en diferentes sectores de Bogotá y sus municipios aledaños, por lo que suspenderá el servicio energético en los hogares de la capital y Cundinamarca.

Cortes de luz en Bogotá: los barrios que se verán afectados este viernes 14 de noviembre de 2025

Soacha, Cajicá y Cota serán los municipios aledaños a la ciudad que se verán afectados con su servicio de luz; es por esto que la empresa de electricidad sugirió a los residentes:

Cuidar sus electrodomésticos, manteniéndolos desconectados.

Evitar abrir las neveras durante la suspensión del servicio, para que los alimentos se mantengan en un mismo ambiente refrigerado.

Organizar las actividades del día a día contemplando los cortes.

Validar la identidad de los trabajadores si deben entrar a su residencia; el número que activó la empresa es 6015115115.

Localidades, barrios y horarios de los cortes

Fontibón

Barrio El Chanco I

Desde la carrera 127 hasta la 129, entre la calle 13 y la 15.

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Puente Aranda

Barrio Estación Central

De la calle 16 a la 18, entre las carreras 33 y 35.

Desde las 8:15 a.m. hasta las 6:00 p.m.

San Cristóbal

Barrio Aguas Claras

Desde la carrera 20 este a la 22 este, entre las calles 12 sur y la 16 sur.

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Suba

Barrio Julio Florez

Desde la carrera 59 hasta la 71, entre la calle 104 y la 115.

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Barrio Potosí

De la calle 115 a la 117, entre la carrera 69 y la 71.

Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Barrio San José de Bavaria

De la carrera 67 a la 69, entre la calle 179 y la 181.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Barrio Santa Rosa

Desde la calle 114 hasta la 116, entre la carrera 69 y la 71.

Desde las 7:45 a.m., sin hora de reconexión anunciada por la Alcaldía.

Teusaquillo

Barrio Campín Occidental

De la calle 55 a la 57, entre la carrera 29 y la 31.

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Barrio Chapinero Occidental

De la carrera 15 a la 17, entre las calles 53 y 55.

Desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Usaquén

Barrio Santa Bibiana

De la calle 99 a la 104, entre carrera 21 y la 24.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Soacha Comuna 2

Barrio San Luis

De la carrera 4 a la 6, entre las calles 18 y la 20.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Cajicá

Vereda Río Grande

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Cota