Bogotá

Cortes de luz en Bogotá, Cajicá, Cota y Soacha este lunes 23 de febrero: conozca las horas de la medida

Por trabajos en las zonas, Enel anunció la suspensión del servicio durante el día; ninguno se extenderá más días.

Camilo Eduardo Velásquez

23 de febrero de 2026, 9:49 a. m.
Enel Colombia anunció el corte para los ciudadanos
Enel Colombia anunció el corte para los ciudadanos

Durante este lunes 23 de febrero, Enel Colombia adelanta trabajos correspondientes a las redes de suministro de energía en diferentes sectores de Bogotá y sus municipios aledaños, por lo que suspenderá el servicio energético en los hogares de la capital y Cundinamarca.

Soacha, Cajicá y Cota serán los municipios aledaños a la ciudad que se verán afectados con su servicio de luz; es por esto que la empresa de electricidad sugirió a los residentes:

  • Cuidar sus electrodomésticos, manteniéndolos desconectados.
  • Evitar abrir las neveras durante la suspensión del servicio, para que los alimentos se mantengan en un mismo ambiente refrigerado.
  • Organizar las actividades del día a día contemplando los cortes.
  • Validar la identidad de los trabajadores si deben entrar a su residencia; el número que activó la empresa es 6015115115.

Localidades, barrios y horarios de los cortes

Fontibón

  • Barrio El Chanco I
  • Desde la carrera 127 hasta la 129, entre la calle 13 y la 15.
  • Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Puente Aranda

  • Barrio Estación Central
  • De la calle 16 a la 18, entre las carreras 33 y 35.
  • Desde las 8:15 a.m. hasta las 6:00 p.m.

San Cristóbal

  • Barrio Aguas Claras
  • Desde la carrera 20 este a la 22 este, entre las calles 12 sur y la 16 sur.
  • Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Suba

  • Barrio Julio Florez
  • Desde la carrera 59 hasta la 71, entre la calle 104 y la 115.
  • Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.
  • Barrio Potosí
  • De la calle 115 a la 117, entre la carrera 69 y la 71.
  • Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m.
  • Barrio San José de Bavaria
  • De la carrera 67 a la 69, entre la calle 179 y la 181.
  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
  • Barrio Santa Rosa
  • Desde la calle 114 hasta la 116, entre la carrera 69 y la 71.
  • Desde las 7:45 a.m., sin hora de reconexión anunciada por la Alcaldía.

Teusaquillo

  • Barrio Campín Occidental
  • De la calle 55 a la 57, entre la carrera 29 y la 31.
  • Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m.
  • Barrio Chapinero Occidental
  • De la carrera 15 a la 17, entre las calles 53 y 55.
  • Desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Usaquén

  • Barrio Santa Bibiana
  • De la calle 99 a la 104, entre carrera 21 y la 24.
  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Soacha Comuna 2

  • Barrio San Luis
  • De la carrera 4 a la 6, entre las calles 18 y la 20.
  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Cajicá

  • Vereda Río Grande
  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Cota

  • Vereda Vuelta Grande
  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

