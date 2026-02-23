Cortes de luz en Bogotá, Cajicá, Cota y Soacha este lunes 23 de febrero: conozca las horas de la medida

Durante este lunes 23 de febrero, Enel Colombia adelanta trabajos correspondientes a las redes de suministro de energía en diferentes sectores de Bogotá y sus municipios aledaños, por lo que suspenderá el servicio energético en los hogares de la capital y Cundinamarca.
Soacha, Cajicá y Cota serán los municipios aledaños a la ciudad que se verán afectados con su servicio de luz; es por esto que la empresa de electricidad sugirió a los residentes:
- Cuidar sus electrodomésticos, manteniéndolos desconectados.
- Evitar abrir las neveras durante la suspensión del servicio, para que los alimentos se mantengan en un mismo ambiente refrigerado.
- Organizar las actividades del día a día contemplando los cortes.
- Validar la identidad de los trabajadores si deben entrar a su residencia; el número que activó la empresa es 6015115115.
Localidades, barrios y horarios de los cortes
Fontibón
- Barrio El Chanco I
- Desde la carrera 127 hasta la 129, entre la calle 13 y la 15.
- Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.
Puente Aranda
- Barrio Estación Central
- De la calle 16 a la 18, entre las carreras 33 y 35.
- Desde las 8:15 a.m. hasta las 6:00 p.m.
San Cristóbal
- Barrio Aguas Claras
- Desde la carrera 20 este a la 22 este, entre las calles 12 sur y la 16 sur.
- Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.
Suba
- Barrio Julio Florez
- Desde la carrera 59 hasta la 71, entre la calle 104 y la 115.
- Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.
- Barrio Potosí
- De la calle 115 a la 117, entre la carrera 69 y la 71.
- Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m.
- Barrio San José de Bavaria
- De la carrera 67 a la 69, entre la calle 179 y la 181.
- Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
- Barrio Santa Rosa
- Desde la calle 114 hasta la 116, entre la carrera 69 y la 71.
- Desde las 7:45 a.m., sin hora de reconexión anunciada por la Alcaldía.
Teusaquillo
- Barrio Campín Occidental
- De la calle 55 a la 57, entre la carrera 29 y la 31.
- Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m.
- Barrio Chapinero Occidental
- De la carrera 15 a la 17, entre las calles 53 y 55.
- Desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
Usaquén
- Barrio Santa Bibiana
- De la calle 99 a la 104, entre carrera 21 y la 24.
- Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
Soacha Comuna 2
- Barrio San Luis
- De la carrera 4 a la 6, entre las calles 18 y la 20.
- Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
Cajicá
- Vereda Río Grande
- Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
Cota
- Vereda Vuelta Grande
- Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.