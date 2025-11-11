Este miércoles 12 de noviembre Bogotá, Chía y Cajicá tendrán cortes de luz: conozca los barrios y horarios

La electrificadora Enel Colombia dio a conocer el listado de los cortes de luz programados en Bogotá, Chía y Cajicá para este miércoles, 12 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos en redes de suministro de energía. Las interrupciones se harán en diferentes horas del día.

Cortes de luz

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 15 Sur a calle 18 Sur entre carrera 23 a carrera 26 – Barrio Restrepo Occidental.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 2 Sur a calle 4 Sur entre carrera 15 a carrera 17 – Barrio San Antonio.

La electrificadora adelanta trabajos de preventivos en redes eléctricas. | Foto: Essa.

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 98 a calle 100 entre carrera 47 a carrera 49 – Barrio La Castellana.

Localidad de Chapinero

Desde las 12:00 a. m. (medianoche) hasta las 5:00 p. m. De la carrera 14 a carrera 24 entre calle 92 a calle 97 – Barrio Chicó Norte III Sector.

Localidad de Engativá

Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:30 p. m. De la calle 70 a calle 72 entre carrera 71 a carrera 73 – Barrio Boyacá.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:15 a. m. hasta las 1:30 p. m. De la calle 23 a calle 25 entre carrera 96 a carrera 98 – Barrio San José de Fontibón.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 40 Sur a calle 42 Sur entre carrera 84 a carrera 86 – Barrio Chucua de la Vaca II.

Localidad de Los Mártires

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 5 a calle 7 entre carrera 19 a carrera 21 – Barrio El Progreso.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 61 a calle 63 entre carrera 23 a carrera 25 – Barrio Campín.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 60 a calle 62 – Barrio San Luis.

Localidad de Usaquén

Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 173 a calle 175 entre carrera 7 a carrera 9 – Barrio El Redil.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 172 a calle 174 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio La Granja Norte.

Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la calle 105 a calle 110 entre carrera 20 a carrera 24 – Barrio San Patricio.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 188 a calle 190 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio Tibabita.

Municipios aledaños a Bogotá

Municipio de Cajicá

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Sector Río Grande, de la carrera 7 a carrera 9 entre calle 3 a calle 8 – Municipio de Cajicá.

Municipio de Chía

Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 10 a calle 14 – Municipio de Chía.

Municipio de Mosquera