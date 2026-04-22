Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este jueves, 23 de abril: conozca los horarios

Como es habitual, la Alcaldía de Bogotá publicó la nueva jornada de cortes de luz que se van a realizar este jueves 23 de abril en distintos puntos de la capital de Colombia.

Miles de ciudadanos del distrito no podrán tener servicio de energía mientras la entidad eléctrica, Enel Colombia, realiza la jornada de mantenimiento para ofrecer una mejora en el suministro de energía en la ciudad.

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Al mismo tiempo, la empresa suspenderá el uso de luz en los municipios aledaños del departamento de Cundinamarca, siendo estos Funza, Cota y Cajicá.

Cortes de luz en barrios de Bogotá este jueves 23 de abril

Localidad de Chapinero

El barrio Marly, a partir de los sectores de la calle 51 a 53 entre las carreras 8 a 10, no tendrá servicio de energía a partir de las 8:45 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad de Fontibón

El barrio El Carmen Fontibón, a partir de las zonas de las calles 16 a la 18 entre las carreras 114 a 116, estará en jornada de mantenimiento de luz desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad de Los Mártires

El barrio La Pepita, desde los sectores de la calle 8 a la calle 10 entre las carreras 18 a 20, no tendrá servicio de luz desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad de Puente Aranda

El barrio San Francisco, a partir de las zonas de la calle 4 a la calle 6 entre las carreras 43 y 46, estará en jornada de mantenimiento desde las 8:15 a.m. hasta las 5:15 p.m.

Localidad de Suba

El barrio Batán, desde los sectores de la carrera 52 a 54 entre las calles 122 a 124, no tendrá servicio de luz desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad de Usme

La localidad tendrá tres barrios con cortes de luz. El barrio El Bosque Sur Oriental Rural I no tendrá luz a partir de las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

En el caso de la vereda El Porvenir – barrio El Porvenir de los Soches, no habrá servicio de luz desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Finalmente, la vereda Rincón – barrio El Uval Rural estará sin suministro eléctrico desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este jueves 23 de abril

Municipio de Cota

La vereda Siberia tendrá suspensión del servicio de energía desde las 9:15 a.m. hasta la 1:15 p.m.

Municipio de Cajicá

El sector Chuntame estará en jornada de mantenimiento de luz desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Municipio de Funza

La vereda Florida tendrá cortes de energía desde las 9:15 a.m. hasta la 1:15 p.m.

Recomendaciones de Enel durante la programación de cortes de luz

La entidad Enel Colombia realizó una serie de recomendaciones a los ciudadanos que presentarán un día sin utilizar los servicios de energía en sus hogares, entre ellas desconectar electrodomésticos durante los mantenimientos para evitar daños.

Además, se aconseja organizar las actividades con anticipación y no abrir las neveras para conservar los alimentos.

En caso de ingreso de personal técnico para realizar sus labores, se pide permitir el acceso; sin embargo, ante dudas de seguridad, se puede verificar la identidad de los trabajadores en la línea 601 5 115 115 para Bogotá y Cundinamarca.