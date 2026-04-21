Electrodomésticos de los que debería deshacerse ahora mismo porque podrían estar duplicando el consumo de energía

Uno de los beneficios de los dispositivos tecnológicos es que han sido diseñados para durar varios años. Esto permite a las personas aprovechar al máximo sus funcionalidades y practicidad, sin necesidad de invertir dinero constantemente. Sin embargo, como suele ocurrir, con el paso del tiempo estos equipos comienzan a perder eficiencia y calidad, y, sobre todo, terminan quedando obsoletos debido a la llegada de nuevas propuestas.

Tres electrodomésticos que no debería dejar conectados porque siguen consumiendo energía aunque estén apagados

Este es el caso de los electrodomésticos, ampliamente presentes en los hogares gracias a que facilitan gran parte de las tareas cotidianas. Aparatos como la lavadora, la nevera, el microondas o la freidora de aire, entre muchos otros, se han ganado un lugar importante en la rutina diaria.

No es un secreto que el uso constante de estos equipos ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías que buscan responder a necesidades cada vez más específicas y adaptarse al estilo de vida de los usuarios. En este contexto, los electrodomésticos más antiguos no solo pierden relevancia, sino que también pueden convertirse en un obstáculo, especialmente en términos de consumo energético.

Los electrodomésticos antiguos pierden la capacidad para ahorrar energía. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Por qué deshacerse de los electrodomésticos viejos?

Uno de los efectos más evidentes de utilizar aparatos antiguos es el aumento en los gastos mensuales, debido a su alto consumo de energía y a su baja eficiencia.

De acuerdo con expertos, como los citados por pcaelectricistasvalencia.es, si la factura de la luz ha aumentado sin una razón aparente, es posible que algunos equipos del hogar estén funcionando con una eficiencia muy baja. En ese caso, podría ser el momento adecuado para evaluar cambios y optar por alternativas más modernas, diseñadas para consumir menos energía y ofrecer un mejor rendimiento.

Algunas personas no saben cómo desechar adecuadamente los electrodomésticos viejos. Foto: Getty Images

Además, muchos electrodomésticos antiguos no cuentan con etiqueta energética o poseen clasificaciones obsoletas. Si se identifica una etiqueta con categorías como “Clase D” o “Clase E”, esto suele ser una señal clara de que el equipo ya no es eficiente según los estándares actuales. Sustituirlo por un modelo más eficiente puede contribuir significativamente al ahorro en el hogar.

Esto no significa que sea necesario desechar todos los electrodomésticos de inmediato. Sin embargo, sí puede ser una oportunidad para tomar decisiones más conscientes, optimizar el consumo energético y reducir el valor de la factura eléctrica. Se puede empezar reemplazando algunos equipos o, simplemente, limitando el uso de aquellos que consumen más energía.