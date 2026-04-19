Expertos dicen que apagar tres electrodomésticos no es suficiente: deben ser desconectados luego de su uso

Según especialistas en seguridad y organizaciones de consumidores, simplemente presionar el botón de “apagado” no es suficiente para garantizar la seguridad ni el ahorro y señalaron 3 aparatos en especifico.

El peligro invisible de los “vampiros energéticos”

Algunos dispositivos pueden permanecer en el estado de ‘espera’ o ‘standby’ lo que hace que consuma electricidad de forma ininterrumpida, a esto, los expertos lo llaman “vampiros energéticos”, lo que pueden representar según datos de la Comisión Europea, hasta un 10 % del gasto eléctrico anual de una vivienda.

Los llamados “vampiros energéticos” siguen consumiendo energía sin estar en uso. Foto: Getty Images

No obstante, más allá del impacto en la factura, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que el motivo principal para desconectarlos es la prevención de incendios. Un fallo interno, un cortocircuito o un sobrecalentamiento inesperado pueden ocurrir, incluso si el aparato no está en funcionamiento.

La freidora de aire

La freidora de aire es uno de los aparatos eléctricos actualmente populares, pero su diseño requiere precauciones específicas, pues aunque parezca apagada, este aparato contiene resistencias térmicas y ventiladores internos que continúan recibiendo alimentación eléctrica mientras el cable esté conectado a la red.

Su uso seguro implica no dejarla conectada ni en regletas sobrecargadas. Foto: Getty Images

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud recomienda desenchufarla tras cada uso, para reducir el consumo residual y además evitar conectarla en regletas sobrecargadas con otros aparatos que generen calor, para minimizar el riesgo de ignición accidental.

Tostadoras y sandwicheras

Las tostadoras suelen ser las más olvidadas en el enchufe, principalmente debido a su sencillez, sin embargo, algunos modelos modernos a menudo no cortan completamente la entrada de electricidad al apagarse.

Expertos advierten que estos aparatos pueden fallar incluso apagados. Foto: Getty Images/Image Source

Los organismos de emergencia advierten, de manera reiterada, sobre incendios domésticos que comienzan en la cocina, especialmente por pequeños electrodomésticos.

Restos de comida como migas o la presencia de humedad pueden entrar en contacto con sus componentes internos, que alcanzan altas temperaturas, generando fallas eléctricas incluso cuando no están en uso.

La práctica tecnología que facilita la conexión de múltiples electrodomésticos en el hogar sin necesidad de regletas

Cafeteras

En muchos hogares, la cafetera forma parte de la rutina diaria y suele quedar conectada sin mayor atención. Aunque algunos equipos incluyen sistemas de apagado automático, desde Schneider Electric recuerdan que estos aparatos siguen teniendo circuitos energizados y listos para activarse en cualquier momento.

Dejar la cafetera enchufada puede implicar riesgos progresivos. Foto: Getty Images

Según especialistas, el peligro no siempre es inmediato, sino progresivo. Un desperfecto eléctrico en este tipo de dispositivos, mientras la vivienda está sola, puede evolucionar en un incidente mayor sin ser detectado a tiempo.