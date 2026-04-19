Expertos dicen que apagar tres electrodomésticos no es suficiente: deben ser desconectados luego de su uso

Según especialistas en seguridad y organizaciones de consumidores, simplemente presionar el botón de “apagado” no es suficiente para garantizar la seguridad ni el ahorro y señalaron 3 aparatos en especifico.
El peligro invisible de los “vampiros energéticos”
Algunos dispositivos pueden permanecer en el estado de ‘espera’ o ‘standby’ lo que hace que consuma electricidad de forma ininterrumpida, a esto, los expertos lo llaman “vampiros energéticos”, lo que pueden representar según datos de la Comisión Europea, hasta un 10 % del gasto eléctrico anual de una vivienda.
No obstante, más allá del impacto en la factura, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que el motivo principal para desconectarlos es la prevención de incendios. Un fallo interno, un cortocircuito o un sobrecalentamiento inesperado pueden ocurrir, incluso si el aparato no está en funcionamiento.
La freidora de aire
La freidora de aire es uno de los aparatos eléctricos actualmente populares, pero su diseño requiere precauciones específicas, pues aunque parezca apagada, este aparato contiene resistencias térmicas y ventiladores internos que continúan recibiendo alimentación eléctrica mientras el cable esté conectado a la red.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud recomienda desenchufarla tras cada uso, para reducir el consumo residual y además evitar conectarla en regletas sobrecargadas con otros aparatos que generen calor, para minimizar el riesgo de ignición accidental.
Tostadoras y sandwicheras
Las tostadoras suelen ser las más olvidadas en el enchufe, principalmente debido a su sencillez, sin embargo, algunos modelos modernos a menudo no cortan completamente la entrada de electricidad al apagarse.
Los organismos de emergencia advierten, de manera reiterada, sobre incendios domésticos que comienzan en la cocina, especialmente por pequeños electrodomésticos.
Restos de comida como migas o la presencia de humedad pueden entrar en contacto con sus componentes internos, que alcanzan altas temperaturas, generando fallas eléctricas incluso cuando no están en uso.
Cafeteras
En muchos hogares, la cafetera forma parte de la rutina diaria y suele quedar conectada sin mayor atención. Aunque algunos equipos incluyen sistemas de apagado automático, desde Schneider Electric recuerdan que estos aparatos siguen teniendo circuitos energizados y listos para activarse en cualquier momento.
Según especialistas, el peligro no siempre es inmediato, sino progresivo. Un desperfecto eléctrico en este tipo de dispositivos, mientras la vivienda está sola, puede evolucionar en un incidente mayor sin ser detectado a tiempo.