Cada vez falta poco para el cierre de una nueva edición de Burger Master 2026, el evento anual que ofrece las mejores variedades, presentaciones, historias y sabores que se pueden transmitir por medio de una exquisita hamburguesa.

Burger Máster en Bogotá: ¿Dónde quedan las mejores ofertas para disfrutar de la experiencia gastronómica este 2026?

Durante las nuevas ediciones que se viven cada año en las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga y Bogotá, los competidores buscan, por medio de recetas y sabores nunca antes vistos, ser denominados como el mejor plato de la feria gastronómica.

Este año, precisamente una hamburguesa que destaca por una novedad insignia de una región del país: se trata de la hamburguesa conocida como “El Circo Rosa”, proveniente del municipio de Villeta, en el departamento de Cundinamarca, y creada por el restaurante Alma Rosa Vinoteca.

La presentación del plato, al puro estilo de un show de circo que nunca parece terminar, presenta como ingrediente especial la panela, componente único en el municipio que presenta las raíces de la región, dando como resultado un balance en sabores que combina lo dulce con lo salado.

Para todos aquellos interesados en probar esta hamburguesa durante la edición del Burger Master 2026, deben dirigirse al municipio de Villeta para probar el plato que presenta ingredientes que cuentan una historia a través de cada mordida; entre ellos se incluye una panceta crocante, acompañada con salsa acevichada con suero costeño, pico de gallo de mango y la mítica panela de la región.

De acuerdo con Valeria Chaparro, dueña del restaurante Alma Rosa Vinoteca, los ingredientes utilizados en la creación de la hamburguesa “El Circo Rosa” buscan como objetivo mantener la cultura del departamento de Cundinamarca, homenajeando la economía local de la región y compitiendo directamente contra las ciudades más grandes del país.

El show debe continuar

Uno de los mayores diferenciales que presenta el restaurante Alma Rosa Vinoteca es ante la presentación de no solamente sus platos, sino del restaurante en sí.

Durante esta edición del Burger Master 2026, el local brinda una experiencia al estilo de un circo clásico, acompañado de presentadores, espectáculos y funciones que acompañan a todas las familias llegan al restaurante.

“Esto es lo que nos mueve. Ver a las familias de Villeta vivir el Circo Rosa, la cara de los niños, cada sonrisa, cada mesa llena. El Burger Master 2026 nos dio el escenario y Villeta lo llenó de magia”, menciona el local por medio de sus redes sociales.

Burger Master 2026

La edición del Burger Master 2026 comenzó esta semana, a partir del pasado lunes 20 de abril hasta este domingo 26 de abril. Ya con menos de dos días, los restaurantes participantes de distintos puntos del país siguen en la lucha para cerrar con un broche de oro esta nueva edición.

Se reitera que el precio de cada hamburguesa que participa en el evento tiene un costo de $21.000 pesos. Para los que quieran votar por su mejor plato, deben ingresar a la app TULIO Recomienda, seleccionar el evento “Burger Master 2026” y su ciudad. Buscar el restaurante de tu gusto y calificarlos por medio de estrellas.