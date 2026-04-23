Las principales ciudades de Colombia están enmarcadas por el fenómeno gastronómico de las comidas rápidas, el Burger Master. Desde el lunes 20, los amantes de la hamburguesa buscan la oferta más exquisita para su paladar, por lo que, ante la amplia oferta, se preguntan: ¿cuál es la mejor oferta para probar esta semana?

Más de 20 restaurantes están participando para definir cuál es la mejor hamburguesa de la ciudad. Y los ciudadanos tienen hasta el 26 de abril para probarlas, votar y disfrutar de cada oferta gastronómica por $21.000.

Miles de ciudadanos participan de este fenómeno gastronómico. .Foto José L. Guzmán. El País Foto: José Luis Guzmán. El País

No se trata de un lugar en específico. El Burger Máster es un evento gastronómico que establece el mismo precio en las hamburguesas participantes para los restaurantes que son parte del concurso. Los comensales pueden ir a cualquiera de los negocios que hacen parte del formato y pedir el plato participante.

Es posible asistir a cualquiera y es posible identificar cuáles son los locales disponibles en la aplicación “Tulio Recomienda”; sin embargo, las recomendaciones de los visitantes en redes sociales ya permiten identificar cuáles son las mejores alternativas este 2026.

Las recomendaciones en redes sociales resaltan los sabores que ofrece en esta edición el restaurante El Ovejo, ofreciendo una de las mejores hamburguesas este 2026. Este restaurante tiene 2 puntos en el norte de Bogotá y 1 en la Zona T.

Con base en algunos foodies de la ciudad, estas son las ofertas “imperdibles” para este año en el Burger Master.

Burger Depot, quienes ya han ganado en 2022 y 2024. Están ubicados en el centro.

Bicono, ganadora del 2025. Tienen 7 puntos en el norte y centro.

Longo’s, ganadores en 2019 y 2022. Tienen 6 locales en el norte.

No solamente han resaltado la oferta de los ganadores en ediciones anteriores, sino que, para este año, destacan interesantes apariciones en las diferentes zonas de la ciudad.

Krudo, en el centro

Bensa, en La Castellana

Burguer Town, con 7 sedes en la ciudad

Botero, con tres puntos en la capital

Godo, en el norte

Hache, con 3 puntos en Bogotá y 1 en La Sabana

‘Burger Master en Cali 2026′: precios y los restaurantes que debe visitar

Los comensales deben votar en la aplicación cuál es su favorita para así definir cuál es la ganadora. La votación se realiza en el portal oficial del evento, la aplicación de su creador, Tulio Zuloaga.

Este fenómeno gastronómico le permite a los capitalinos comer hamburguesas y pagar solamente $21.000. Normalmente no valen esto y esta alternativa económica es exclusiva por los días del evento, que finaliza este domingo 26 de abril.