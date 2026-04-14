Burger Máster 2026 en Medellín: este es el listado de los restaurantes que participarán en esta edición

Medellín se convierte en el epicentro de la gastronomía de comidas rápidas y de las hamburguesas, ya que, a partir del próximo 20 al 26 de abril, la ciudad tendrá el evento Burger Master 2026.

La feria, liderada por el influencer Tulio Recomienda, ofrecerá la mejor experiencia de hamburguesas en la capital de Antioquia, brindando técnicas únicas, sabores inigualables, culturas e innovaciones. El Burger Master tendrá restaurantes de la capital de Antioquía junto con otros participantes de distintos municipios del departamento.

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Los invitados podrán disfrutar de distintas variedades de hamburguesas, donde cada una tendrá un costo de $21.000.

La nueva edición del Burger Master Medellín 2026 tendrá la innovación de distintos platos exclusivos por parte de los restaurantes que compiten para ser considerados con la mejor hamburguesa del departamento.

Se tiene previsto que entre los ingredientes que los chefs utilizarán durante el Burger Master destaque el uso de carnes maduradas junto a la implementación de panes artesanales tipo brioche. Adicionalmente, los platos tendrán salsas originales creadas por los chefs, ofreciendo unos sabores nunca antes probados para los amantes de la hamburguesa.

Otro factor importante en la competencia es la historia que transmite la creación de la hamburguesa, un aspecto emocional que permite que los restaurantes conecten de manera profunda con el público interesado en su plato.

Para poder votar por la mejor hamburguesa en el Burger Master Medellín, los asistentes del evento deben descargar la aplicación Tulio Recomienda, visitar a los restaurantes y calificar la experiencia para elegir el mejor plato de la feria.

Estos son los restaurantes que participarán en el Burger Master Medellín 2026

La nueva edición del Burger Master Medellín 2026 contará con un total de 60 restaurantes provenientes de Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, cuyo objetivo será ofrecer la mejor hamburguesa al público.

Dentro de los restaurantes de la capital de Antioquia se encuentran los siguientes establecimientos: Inmerso, Fixión Burger, Sexy Burgers, Bunker Burger, Masfinca, Squad, Blue Smash Brgrs, The Vice Burger, Calisto Burger & BBQ, Clap Burgers, La Pate, Bizarro, Nomade Burgers, Malafama Restobar, Animal Cocina y All Day Café.

En el caso del Valle de Aburrá, tendrá participantes originarios de Caldas, Girardota y Copacabana, siendo estos: Rib Eye Parrilla & Bar, Canibal, Raj Burger, Smashlab, Pigasus, Burgatorio, Momentos Burger, Texas Burger y Retro Smash.

Finalmente, en el oriente antioqueño destacan restaurantes de Rionegro, Guarne, Marinilla, La Ceja y Carmen de Viboral, donde los participantes son: Viggo Burger, Big Mama, Provecho, Guarapo, 911 Hot Burgers, Casa Cheester, Devoro y Smash Burger están confirmados.