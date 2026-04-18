Burger Master Bogotá: los restaurantes más reconocidos que lideran el ranking este 2026

Entre este lunes 20 y el domingo 26 de abril, en Bogotá, vuelve a vivirse la fiebre del Burger Master 2026. El evento pone a disposición de los capitalinos cientos de hamburguesas con los mejores sabores a un único precio. Las alternativas gastronómicas están en el sur, norte, oriente y occidente.

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Este es uno de los eventos gastronómicos más esperados del país y reunirá a decenas de restaurantes para definir cuál es la mejor hamburguesa de la ciudad. El éxito que ha tenido en las ediciones anteriores este formato hace que los competidores permanezcan a la vanguardia y ofrezcan sus mejores preparaciones.

El evento se ha convertido en una oportunidad para los emprendedores. Foto: José Luis Guzmán. El País

Durante una semana, los establecimientos participantes ofrecerán una hamburguesa especial a un precio único de $21.000, mientras los ciudadanos votan por sus favoritas a través de la aplicación oficial del evento.

Restaurantes del Burger Master por zona de la ciudad

En la capital, la competencia estará marcada por la presencia de reconocidas hamburgueserías que ya han ganado popularidad en ediciones anteriores. Estos son los restaurantes con mejor calificación por la organización del evento.

Norte

En el norte de la ciudad, nombres como Gratin Burger (que tiene varios puntos en la ciudad), Bicono y El Chori Charrúa figuran entre los más llamativos. Estos establecimientos han construido una reputación basada en recetas de autor, carnes seleccionadas y propuestas innovadoras.

Chapinero y zona G

En zonas como Chapinero y la Zona G, destacan propuestas como Nine Fifty (que también está en el sur de la ciudad), Birrería Macha, Ovejo, Rústica y Craft Burgers, que combinan técnicas gourmet con sabores intensos.

Sur

Y por último, en el occidente y sur de la ciudad aparecen opciones como XL Gourmet, Pecado Capital y La Hamburguesa Mecánica, que han ganado terreno entre los consumidores por su relación calidad-precio y propuestas creativas.

Un evento que mueve la economía

El Burger Master no solo es una vitrina gastronómica, sino también un motor económico. En ediciones anteriores, el evento registró la venta de más de 2 millones de hamburguesas; la dinámica moviliza millones de consumidores en todo el país, impulsando ventas que en general alcanzaron más de 40.000 millones de pesos y visibilidad para pequeños y medianos negocios.

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En Bogotá, donde pueden participar más de 40 restaurantes, la competencia es especialmente intensa; las propuestas van desde hamburguesas clásicas hasta combinaciones gourmet con ingredientes poco convencionales.

Los ciudadanos visitan los restaurantes, prueban las hamburguesas oficiales del concurso y califican su experiencia a través de la aplicación “Tulio Recomienda”.

Al final de la semana, los restaurantes mejor puntuados reciben reconocimiento como los mejores de la ciudad, lo que suele traducirse en mayor posicionamiento y crecimiento del negocio.