En Bogotá, la agenda cultural y gastronómica continúa consolidándose como una herramienta de activación económica local, con eventos que buscan dinamizar barrios específicos a través de experiencias centradas en la comida y la tradición.

Estas iniciativas no solamente se dan a nivel privado, como el Burger Master, también, la Alcaldía propone espacios para los emprendedores que buscan llevar lo mejor de la comida a la mesa.

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El sector de la calle tercera con carrera 50 es uno de los epicentros de la gastronomía a la parrilla desde hace varias décadas; sin embargo, la popular glorieta ha venido construyendo una identidad alrededor de esta oferta. Paulatinamente, más comercios se han asentado en este lugar y han ido dándole una cara mucho más “apetecible” al punto.

Parrila fest 2026 contará con 6 negocios participantes y una experiencia de sabor única. Foto: Alcaldía Local de Puente Aranda

En ese marco, se llevará a cabo el ‘Parrilla Fest’ 2026. El evento será del 17 al 19 de abril de 2026 en la denominada Zona A de Puente Aranda, específicamente en el barrio Camelia. El horario está definido entre las 12:00 del mediodía y las 6:00 de la tarde durante los tres días.

Durante el festival participarán seis restaurantes del sector: Los Tronquitos, Alcaraván, Varcino, Cuatro Vientos, Kabro Loco y Los Torres.

Estos abrirán sus parrillas como parte de un circuito que invita a los asistentes a recorrer varios puntos, en lugar de concentrarse en un solo espacio. Esta lógica responde a un modelo de “picar y recorrer”, en el que los visitantes consumen en distintos establecimientos dentro del mismo evento.

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La oferta gastronómica es una parrillada que incluye cuatro cortes de carne, acompañada de papa salada, plátano maduro, guacamole, arepa boyacense y bebida, cuyo valor será de $ 49.900.

Además, cada restaurante ofrece preparaciones propias con salsas y acompañamientos como chimichurri, ají y otras variaciones tradicionales de la cocina a la brasa.

Desde la organización se plantea el fuego como eje cultural, entendiendo la cocina a la parrilla como una práctica que “conecta territorios, saberes y generaciones” y que convierte el acto de cocinar en un espacio de encuentro social. Este componente se busca hacer de un asado común, una experiencia que mezcla gastronomía con identidad cultural.

El impacto esperado también está cuantificado. La organización proyecta la asistencia de más de 8.000 visitantes durante los tres días del evento, lo que busca consolidar a Puente Aranda como un circuito gastronómico relevante dentro de la ciudad. Esto implica una activación directa del comercio local y del turismo interno.

Según datos de la Alcaldía, la edición 2025 dejó un impacto altamente positivo en la zona, debido a que: