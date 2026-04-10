Precios de los alimentos en Colombia: estos son los que subieron y bajaron durante marzo

El pasado jueves, 9 de abril, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló la cifra de inflación para el mes de marzo, que en su variación mensual fue del 0,78 %. La variación año corrido fue 3,07 % y la anual 5,56 %. De otro lado, la variación anual del IPC fue 5,56 %, es decir, 0,47 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,09 %.

El informe reportó que el comportamiento mensual, es decir, la diferencia entre febrero y marzo, se dio principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Información y comunicación (2,96 %) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27 %).

Esta fue la variación registrada para alimentos. Foto: CLARA MORENO CHALA

Entre las dudas de muchos tras el reporte, se encuentra la variación de los alimentos durante ese mes. Es decir, cuánto subieron o bajaron los alimentos en el país. Aquí le contamos cómo fueron los movimientos de precios.

Respecto al movimiento mensual, las frutas frescas subieron un 8,66 %, seguido por el tomate, que subió un 13,58 %; además de la carne de res y derivados, que repuntó un 0,97 %.

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En contraste, los alimentos y productos que más bajaron fueron los licores como whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos, con una baja de -2,42 %. Siguen las hortalizas y legumbres frescas, con-1,59 %; el arroz, con -0,81 % y los dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar, con -4,89 %.

El Dane reveló el dato de inflación en Colombia para el mes de marzo. Foto: El País

Si se analiza la cifra respecto a la variación anual, las frutas frescas subieron un 14,64%; sigue las comidas en establecimientos de servicio a la mesa, con un 5,57%; las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, con 4,89%; la carne de res y derivados, con 4,68%.

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Respecto a la contribución negativa anual, solo cayeron los dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar, con un 15,30% y el arroz, con un -1,86%.

Los beneficios de un dólar a la baja han protagonizado uno de los efectos más esperados en la economía nacional recientemente: la reducción de la inflación, en especial la de alimentos, que incluso en diciembre fue negativa. Foto: istock / Revista Semana