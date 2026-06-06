Los alimentos que más subieron y bajaron en mayo del 2026: Dane reveló preocupante cifra

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó oficialmente el Índice de Precios al Consumidor, más conocido como el informe de inflación, para el mes de mayo, en el que detalló, que la variación anual del IPC fue del 5,84 %, es decir, 0,79 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,05%.

De otro lado, la variación mensual del IPC fue del 0,47 % y la variación en lo corrido del año fue del 4,36 %. El incremento de la inflación para ese periodo dejó entrever que algunos artículos que adquieren los colombianos subieron de precio considerablemente. Aquí le contamos cuáles fueron los que más aumentaron de precio en la categoría de alimentos.

Mientras algunos alimentos se encarecieron, otros dieron un respiro al bolsillo. El tomate, las naranjas, los plátanos y varias verduras registraron fuertes caídas en sus precios. Foto: Adobe Stock

Respecto a la medición de las subclases entre abril y mayo de 2026, el Dane reportó que los productos que más aumentaron fueron las frutas frescas, con un incremento del 0,88 %.

De otro lado, los alimentos que más bajaron de precio y que aportaron a la reducción de la inflación en este sector fueron el tomate, con un -13,36 %; seguido por las naranjas, con un -6,36 %; los plátanos, con un -5,54 % y las hortalizas y legumbres frescas, con -1,26 %.

Fenómeno de El Niño traerá más Sol; ¿está el país listo para aprovechar el problema a favor del sistema energético?

Finalmente, si se analizan las variaciones y contribuciones de las subclases en el último año, es decir, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, las frutas frescas aumentaron 19,91 %; seguidas por la carne de res y derivados, que aumentaron 13,96 %; luego están las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, con un 9,62 %.

Las frutas frescas acumulan un aumento cercano al 20 % en el último año, consolidándose como uno de los productos con mayor incremento dentro de la canasta familiar. Foto: El País

Si se analizan los productos que se redujeron, se puede ver una reducción del tomate, con un -17,06 %, seguido por la carne de cerdo, con un -7,27 % y luego el arroz, con una baja del -7,82 %.

Desde mediados de julio los colombianos trabajarán menos. Sin embargo, hay dudas sobre el balance de una semana laboral de 42 horas

El costo del agua, la electricidad y el gas fue el que movió la variación de todo lo que está relacionado con la vivienda. Ese componente se incrementó en un 0,86 %.

El costo de los servicios públicos sigue presionando la inflación. Agua, energía y gas fueron los principales responsables del aumento en los gastos relacionados con la vivienda. Foto: Getty Images